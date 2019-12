In Triptis wächst ein Logistikzentrum in die Höhe

Die Silhouette von Triptis wird derzeit von einer recht aufsehenerregenden Metallkonstruktion geprägt. Beinahe aus allen Himmelsrichtungen ist das hochaufschießende Trägergerüst im östlichen Gewerbegebiet zu sehen. Hintergrund sind die millionenschweren Ausbauarbeiten auf dem Gelände des örtlichen Rehau-Werks.

Rund 28 Millionen Euro investiert Rehau in sein Logistikzentrum in Triptis. Foto: Martin Schöne

Der Polymerspezialist erweitert und modernisiert seit April seinen Standort in Triptis. Rund 28 Millionen Euro investiert das Unternehmen in sein Logistikzentrum, zu dem auch ein neues, automatisiertes Hochregallager gehört. Zu diesem entstand in den vergangenen Monaten das Grundgerüst. Arbeiter mit Sicherungsgeschirr kletterten in eindrucksvoller Höhe von bis zu 35 Metern, um die Konstruktion voranzubringen, ein Kran brachte Nachschub an Baumaterial nach oben. Auch sonst herrschte geschäftiges Treiben auf der Baustelle.

Fertigungshalle mit circa 3500 Quadratmetern

Für Rehau sei der Ausbau ein klares Bekenntnis zum Standort Triptis, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. Gleichzeitig werde auch das angeschlossene Werk, in dem Rohrsysteme für Flächenheizungen und -kühlungen, sowie Trinkwasser und Hausentwässerung gefertigt werden, ausgebaut. Hierfür entstehe eine Fertigungshalle mit circa 3500 Quadratmetern Fläche.

Ebenso wird eine neue Versandhalle mit fünf zusätzlichen Laderampen und das zugehörige automatische Hochregallager errichtet. „Die Baumaßnahmen schreiten gut voran. Die Erd- und Straßenarbeiten konnten pünktlich vor Wintereinbruch abgeschlossen werden. Ab Januar wird der Innenausbau inklusive des Aufbaus der technischen Ausrüstungen fortgesetzt“, erklärt Dirk Liebezeit, der im Juli die Leitung des Rehau Werks von Olaf Lämmer übernahm.

Projektabschluss für 2021 geplant

Geschäftiges Treiben herrschte auf der Baustelle bis kurz vor Weihnachten. Foto: Martin Schöne

Auch der Aufbau des Hochregallagers liege im Plan und der Stahlbau könne, unabhängig vom Wetter, im Januar fortgesetzt werden. Mit seiner Investition schaffe das Unternehmen auch rund 25 neue Arbeitsplätze in Triptis. „Im ersten Quartal 2020 wollen wir die Produktion des schallgedämmten Hausabflussrohres hochfahren und suchen hierfür noch erfahrenes Personal“, unterstreicht Liebezeit. Bereits seit 1994 wird in Triptis in den Berufen Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Industriemechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Industriekaufleute und Kaufleute für Büromanagement sowie seit September 1998 zum Fachlagerist ausgebildet. Auszubildende hätten nach ihrem Abschluss hervorragende Übernahmechancen, denn der Fortbestand des Standorts in Thüringen sei dank modernster Fertigungsanlagen und Logistik über Jahre hinaus gesichert.

Das Gesamtausbauprojekt soll 2021 abgeschlossen werden. Als eine besondere Herausforderung, beschrieben die Verantwortlichen bereits Ende April den Umstand, den Ausbau des Zentrums bei laufendem Betrieb durchzuführen. Man müsse sich im Werk auf Einschnitte in den Arbeitsabläufen einstellen und Prozesse dementsprechend anpassen. Der umfangreiche Versandbetrieb müsse zu jeder Zeit am Laufen gehalten werden.

Im Jahr 1992 wurde der Grundstein für den Bau des Rehau-Werkes gelegt. Fünf Jahre später folgte dann der Neubau des Logistikzentrums. Seitdem sei viel passiert und die Firma habe immer wieder kräftig in den Standort investiert. Mittlerweile seien dort rund 250 Mitarbeiter beschäftigt, hieß es zum Baustart im April.