Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen in der Ziegenrücker Straße in Neustadt beginnt am heutigen Donnerstag. Das teilt Neustadts Bauamtsmitarbeiter Jörg Launer mit. Zunächst habe man den Baustart für den 12. Oktober vorgesehen, dieser sei nun aber nach vorne verlegt worden.

Unterstand am Busstopp stadtauswärts

Im Zuge der Maßnahme sollen in den kommenden Wochen beidseitig barrierefreie Haltepunkte für Regionalbusse entstehen. Dazu werden sogenannte Kasseler Sonderborde gebaut – abgerundete Betonprofile, die an Haltestellen als Randstein verwendet werden. An dem Busstopp stadtauswärts ist zudem ein Unterstand vorgesehen.

Bevor die Arbeiten in der Ziegenrücker Straße jedoch in den kommenden Tagen richtig losgehen können, sei zunächst eine kampfmitteltechnische Untersuchung notwendig, so Jörg Launer weiter.

Kosten der Bauarbeiten belaufen sich auf rund 149.000 Euro

Die Planung des Projekts wurde durch das Ingenieurbüro Frölich aus Münchenbernsdorf übernommen, ausführende Baufirma ist die Schwall+Mayer Hochbau und Tiefbau GmbH aus Neustadt. Die Gesamtkosten für das Vorhaben belaufen sich auf rund 149.000 Euro und werden zu 90 Prozent durch das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr gefördert.

Abgeschlossen werden soll die Maßnahme voraussichtlich Mitte Dezember dieses Jahres. „In der Zeit der Bauarbeiten ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen“, informiert der Bauamtsmitarbeiter Jörg Launer.

Barrierefrei umgebaut wurden in den vergangenen Jahren in Neustadt bereits unter anderem die Busstopps am Puschkinplatz, an der Sport- und Festhalle, in der Goethe- und ­Dimitroffstraße, in der Schleizer Straße sowie in der Hugo-Hartung-Straße/Orlagasse.