Bauarbeiten in Krölpa fast abgeschlossen

Die Sanierung der Straße Am Gries in Krölpa ist bis auf Restarbeiten fast vollbracht. Die Bauabnahme erfolgte am Dienstag und habe zufriedene Gesichter aller Beteiligten erkennen lassen, wie vom Polier der bauausführenden Firma Strabag, Volker Klimke, und Jonas Chudasch, dem Bürgermeister der Einheitsgemeinde Krölpa, bestätigt wurde. Die Gemeindewerke Krölpa ließen neue Trink- und Abwasserleitungen sowie Stromkabel in die Erde verlegen, Gasleitungen erneuern und Datenkabel verbauen. Die Straße und die beiden Gehwege wurden anschließend mit einer frischen Asphaltdecke versehen. Dass die Straße trotzdem noch nicht für den Verkehr freigegeben wurde und noch bis 22. Januar gesperrt bleibt, hat mehrere Gründe.

Die abgebauten Masten sollen durch neue Leuchtpunkte mit LED-Lampen ersetzt werden. „Für die fünf Leuchtpunkte gab es Lieferschwierigkeiten. Diese werden erst in der zweiten Kalenderwoche gesetzt“, informiert Polier Klimke. Weil aber die Gemeinde in der Pflicht zur Verkehrssicherung steht, die nur mit einer funktionierenden Beleuchtung gegeben ist, könne die Straße für den Verkehr noch nicht freigegeben werden, erklärt Bürgermeister Chudasch. Zudem fehle noch die Beschilderung. Auch die Fugen an den Rinnsteinen sind noch nicht verfüllt.

Insgesamt wurden 600.000 Euro in die Baumaßnahme investiert, so Bürgermeister Jonas Chudasch. „Der förderfähige Anteil, also die Abwasserbeseitigung, beträgt 109.000 Euro“, ergänzt er.

Die Bauarbeiten am Abwassersystem gehören zu den gemeindlichen Aufgaben, die als Umsetzung von gesetzlichen Grundlagen zu verstehen sind: „Die Ortsteile Krölpa und Rockendorf sollen erschlossen und an die zentrale Kläranlage in Pößneck angeschlossen werden.“ Dafür sind seit 2014 bislang knapp drei Millionen Euro ausgegebenen worden.

Angefangen wurde mit einer Leitung, die unter den Gipsbergen verlegt wurde. Es folgten die Anschlüsse der Grundstücke im Krölpaer Wiesenweg 2016 und 2017, die Überleitung nach Pößneck 2018, der zentrale Sammler am Ortsausgang in Richtung Pößneck und Am Gries. Als Nächstes soll im Sommer 2021 die Querstraße in Krölpa folgen, welche vom Umfang her vergleichbar ist mit der diesjährigen Maßnahme. Auch hier ist ein gemeinsames Vorgehen der Gemeindewerke, der Kommune, der Telekommunikationsunternehmen und der Energieversorger geplant. Allerdings stehen die finalen Zusagen für beantrage Fördermittel noch aus, so Chudasch abschließend.