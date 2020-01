Bauarbeiten rund um Weiras Kirche

Derzeit werden in Weira Tiefbauarbeiten zwischen der Kirche und dem Feuerwehrgerätehaus von Mitarbeitern der Pößnecker Firma MC Tiefbau durchgeführt. Sie verlegen Erdkabel im Auftrag der TEN Thüringer Energienetze auf einer Länge von etwa 30 Metern. Zwei Freileitungsmasten sollen im Anschluss dazu abgebrochen werden. Die Maßnahmen sind der Abschluss der im vergangenen Jahr erfolgten Umgestaltung des Kirchplatzes. Dort sind unter anderem eine neue Treppe, Zufahrt und Grünanlagen jenseits der Kirchenmauer entstanden. Am Gotteshaus selbst sollen weitere Sanierungen auch bald wieder erfolgen. Den sogenannten zweiten Bauabschnitt umfassen die Dächer auf dem Kirchenschiff und dem nördlichen Anbau. Das Kreiskirchenamt schätzt, dass sich die Investitionen auf 194.400 Euro belaufen.

Investitionen in Feuerwehrtechnik getätigt

Kürzlich beschloss der Gemeinderat von Weira, sich mit einem Eigenanteil in Höhe von 51.840 Euro zu beteiligen. Mehr als die Hälfte der Gesamtaufwendungen werden laut der Kostenaufstellung des Kreiskirchenamts mit Geld aus dem Städtebautopf gefördert.

Ob der Bau in diesem Jahr schon starten werde, sei noch völlig unklar, so Bürgermeister Martin Jacob (AfD). Als nächster Schritt sind die Ausschreibungen der Baumaßnahmen geplant, die unter anderem Zimmerer-, Sicherungs-, Maurer- und Dachdeckungsarbeiten umfassen. „Bei den derzeitigen Auslastungen der Handwerksbetriebe wage ich noch keine Prognose“, so Jacob über den Beginn.

Im vergangenen Jahr gab es auch etliche Investitionen in die Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr. „Wir halten unsere Wehr ständig auf dem aktuellen Stand“, er meint damit, dass eine Tragkraftspritze im Wert von 15.000 Euro gekauft worden ist. Zudem habe man Feuerwehrschläuche angeschafft, um für den Ernstfall gut gerüstet zu sein. Nicht mehr Benötigtes werde unterdessen abgestoßen. Eine Pumpe und ein kleiner Schlauchanhänger sollen dem Beschluss des Gemeinderates nach mindestens 900 Euro in die Haushaltskasse spülen.