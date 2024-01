Bauernprotest im Saale-Orla-Kreis: Verlässliche Politik gefordert

Miesitz/Neustadt Erster Vorgeschmack auf kommende Protestwoche. Rund 300 Traktoren tuckern durch drei Landkreise. Politik rudert etwas zurück, aber den Landwirten geht es nicht weit genug.

„Das ist ein Bauernaufstand und kein Bauernkrieg“, stellt Wolfgang Gräßer, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Dobareuth klar. Er koordinierte die von Gefell aus startende Protest-Gruppe. Es sind Landwirte aus Franken, dem sächsischen Vogtland und dem südlichen Saale-Orla-Kreis. Rund einhundert landwirtschaftliche Fahrzeuge und ein ungezählter Teil an Fahrzeugen, darunter Handwerker, fahren durch den Landkreis in den Norden, bis nach Miesitz. Ganz klar setzt sich Gräßer ab, von denen, die deutlich mehr wollen als die Bauernschaft fordert: „Wir wollen keinen Sturz der Regierung“, sagt Gräßer.

Es gehe den Bauern um die Pläne der Bundesregierung, die die Streichung der Agrar-Diesel-Vergütung, Kfz-Steuer-Erhebung und CO₂-Steuer anstrebt. Man befürchtet Wettbewerbsnachteile gegenüber ausländischen Lebensmittelherstellern. Das wolle und könne die Bauernschaft nicht mittragen, wie man mehrfach hört und auch auf den Transparenten an den Traktoren liest. „Grüne Nummer muss bleiben“, „Bauer tot, Hunger droht“ und „Zu viel ist zu viel“ ist zum Beispiel auf den Schildern zu lesen.

Plakate, Forderungen und Stolz

Von Miesitz aus starten am Donnerstagmorgen die Traktoren nach Saalfeld. Über Wege geht es nach Dreitzsch und durch Neustadt. An der Auffahrt zur B281 bei Neunhofen schließt sich auch der Privatbauer Sebastian Henke aus Weira an. Er klagt auch über die aktuellen Pläne der Bundesregierung, über wachsende Bürokratie und die Düngerbestimmungen. Er findet: „Es reicht jetzt. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es so nicht weitergehen kann.“ In Oppurg begegnet man den Oberwellenborner Kollegen, die nach Miesitz unterwegs sind. Laut David Gaudig von der Agrargenossenschaft „Drei Eichen“ sind etwa 80 Traktoren nach Saalfeld aufgebrochen.

Vierzig Landmaschinen aus Greiz sind nach Miesitz gekommen, nach Mittelpöllnitz fuhren rund zwei Dutzend Trecker von Oberwellenborn aus. Am Donnerstag fahren beeindruckende Kolonnen durchs Orlatal, mehre kilometerlange Trosse fahren zeitweise auf der Bundesstraße 281 übers Land. Begleitet von einem Hupkonzert, hellerleuchtet und mit Plakaten behangene Traktoren wollen einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Protestwoche der Agrarbeschäftigten zeigen. Laut eines Polizisten sind die Protestfahrten ruhig abgelaufen

Stolz und erfreut ist Gräßer, weil sich jede Menge junger Beschäftigter im Agrarsektor beteiligen. Wie auch Lucas Linke, der kürzlich seine Ausbildung erst beendete. Der 20-Jährige sagt, er sei mit der Landwirtschaft aufgewachsen. „Ich bin als Kind schon jedem Trecker hinterhergerannt. Es ist für mich Leidenschaft, nicht nur Beruf“, sagt der Lemnitzer. Er ist trotz Urlaub mitgefahren, um für seine Zukunft und die der anderen Landwirte zu kämpfen. Und am Montag? „Falls ein Traktor frei ist, geht‘s dann nach Erfurt zum großen Protest.“

Es sei eine erfolgreiche Veranstaltung gewesen

Gaudig von den „Drei Eichen“ in Miesitz resümiert, dass es eine erfolgreiche Veranstaltung gewesen sei. Einen Teil, sagt er, werde aktuell seitens der Bundesregierung zurückgenommen. Bundestagsmitglied Elisabeth Kaiser (SPD) bestätigt in einer Mitteilung: „Das Bundeskabinett hat sich heute auf folgende Änderungen gegenüber dem Beschluss vom 15. Dezember geeinigt: Auf die Abschaffung der Begünstigung bei der Kraftfahrzeugsteuer für Forst- und Landwirtschaft wird verzichtet. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel wird nicht in einem Schritt vollzogen. Stattdessen erfolgt eine schrittweise Reduzierung der Begünstigung, um den betroffenen Unternehmen mehr Zeit zur Anpassung zu geben.“

Guadig begrüßt das zwar, gehe ihm aber längst nicht weit genug. Er sagt: „Die Landwirtschaftspolitik der letzten Jahre muss sich ändern. Ein Minister vom Fach muss her. Geld fürs Tierwohl, weniger Beschränkungen.“ Insgesamt wünscht er sich eine verlässliche Politik, mit der Landwirte planen können. Am Montag fahren er und weitere Landwirte ebenfalls nach Erfurt, am Mittwoch ist eine Kundgebung in Jena geplant.