Baumfällungen in Ranis dringend notwendig

Wo bis vor kurzem noch Bäume den Weg nach Brandenstein säumten, befinden sich jetzt nur noch deren Stümpfe. Doch ein Kahlschlag an der Böschung unterhalb des Burgparkplatzes in Ranis sei die einzige Möglichkeit gewesen. Das berichtete Bürgermeister Andreas Gliesing (Gewerbeverein) am Donnerstag in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Entlang der Straße hatten kürzlich nahezu alle Bäume gefällt werden müssen.

Bäume teilweise bereits abgestorben Einige Bürger hatten nicht nur ihre Überraschung, sondern auch Unmut an die Stadträte herangetragen, weshalb der Stadtratsvorsitzende Marcus Pavel (Freie Wähler) hinterfragte, warum die Maßnahme ohne Rücksprache mit dem Technischen Ausschuss habe erfolgen müssen. Absprache mit Forstingenieuren erfolgt Daraufhin erklärte der Bürgermeister, dass er in Absprache mit den zuständigen Forstingenieuren unverzüglich der Verkehrssicherungspflicht nachgekommen sei. So seien bei einem Großteil der Bäume bereits Teile abgestorben und Äste abgebrochen gewesen. Laut Meinung der Experten werde im kommenden Jahr aber schnell wieder alles nachwachsen, ergänzte Andreas Gliesing.