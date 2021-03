Baumschutzsatzung für Ranis diskutiert

Baumfällungen sind auch in Ranis dann und wann nötig. Eine Baumschutzsatzung hat die Stadt derzeit nicht.

Derzeit gibt es in den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ranis-Ziegenrück keine Baumschutzsatzungen. Das soll sich für die Stadt Ranis wieder ändern, zumindest, wenn es nach Stadtrat Mike Rudat (Grüne) geht. In der jüngsten Ratssitzung kündigte er an, bald einen entsprechenden Antrag stellen zu wollen.