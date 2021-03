Begegnungen bestärken Bürgermeisterkandidatin für Geroda

Geroda. Ehrenamtliches Engagement ist Gabriele Klauß wichtig. Deshalb tritt sie zur Bürgermeisterwahl in Geroda an

200 Wahlberechtigte werden am Sonntag in Geroda an die Wahlurnen gebeten, um einen neuen Bürgermeister zu bestimmen. Als einzige Kandidatin hat sich Gabriele Klauß aufstellen lassen. „Das finde ich eigentlich ein bisschen schade“, sagt die 55-Jährige, die in Geheege wohnt. Seit zweieinhalb Jahren lebt sie dort und möchte sich gern im Ehrenamt für die Gemeinde engagieren. Das sei ausschlaggebend für ihre Bewerbung gewesen.

„Da ich ja Einzelbewerberin bin, brauchte ich 30 Unterstützerunterschriften. An zwei Wochenenden, die ich unterwegs gewesen bin, um sie zu sammeln, habe ich so viele tolle Menschen getroffen“, erzählt sie. Genau dieses Erlebnis habe sie noch einmal in ihrem Vorhaben bestärkt.

Sie sagt offen, dass sie erst einmal schauen muss, was alles auf sie zukommt. In jedem Fall möchte die Selbstständige die Gemeinde Geroda, zu der neben Geheege auch Wittchenstein als Ortsteil gehört, würdig vertreten.

Sollte sie die Mehrheitswahl gewinnen, tritt Gabriele Klauß die Nachfolge von Dagmar Kühn an, die die Geschicke der Gemeinde seit 2009 lenkt. Diese hatte sich aus persönlichen Gründen nicht erneut für das Bürgermeisteramt aufstellen lassen.

13 Wahlscheine für die Briefwahl beantragt

Wer am Sonntag nicht ins Wahllokal kommen kann, der hat die Möglichkeit, in der Verwaltungsgemeinschaft einen Wahlschein zu beantragen und per Briefwahl zu wählen. Mit Stand Donnerstagnachmittag seien 13 Wahlscheine beantragt gewesen, teilte Wahlleiter Steffen Winkler auf Anfrage mit. Diese müssen am Sonntag entweder im Wahllokal abgegeben werden oder bis 18 Uhr im Briefkasten der Gemeinde eingeworfen sein. „Dann wird er noch einmal geleert, damit die Stimmen mit ausgezählt werden können“, erklärt der Wahlleiter.

Er weist zudem darauf hin, dass wegen der Corona-Pandemie die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind. So muss ein Mundschutz getragen werden. Desinfektionsmittel stehen ausreichend zur Verfügung.