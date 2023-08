Beginn der Apfelernte im Saale-Orla-Kreis: Lauter gute Beispiele im Kleinen

Eben noch im Garten, schon im Mund. Die Äpfel „Sorte Eigenanbau“ sind beliebt. Zu Recht, denn dafür gibt es viele gute Argumente.

Für einen stattlichen Apfelbaum reicht der Platz auf dem Balkon leider nicht. Aber immerhin: Vier Tomatenpflanzen sichern mir gerade Tag für Tag die Nahversorgung mit gesunden Lebensmitteln. Übrigens gehören Tomaten – durch die Brille des Botanikers betrachtet – etwa genauso sehr zum Obst wie zum Gemüse. „Fruchtgemüse“ heißt dafür wohl der Fachausdruck.

Am Ende schmeckt der Saft sogar noch besser

Ob nun Obst, Gemüse oder halt Fruchtgemüse: Hauptsache, es stammt aus heimischem Anbau. Auch der frisch gepresste Saft aus den eigenen Äpfeln, wie ihn zum Beispiel die Mostereien in Lausnitz und Dreitzsch herstellen, erfreut sich permanent wachsender Beliebtheit. Eben noch im Garten, gleich schon auf dem Frühstückstisch: Unmittelbarer und biologischer geht’s kaum.

Insofern sind Betriebe wie die von Alexe von Wurmb und Manfred Rabold vor allem Paradebeispiele, was all die großen Schlagworte konkret, also im Kleinen bedeuten: Nachhaltigkeit, Regionalität, Umweltschutz. Nebenbei schmeckt der eigene Apfelsaft ja besser als das gekaufte, mitunter weit gereiste Produkt. Lauter gute Argumente – und zwar nicht nur im Apfeljahr 2023.

