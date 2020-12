Behindertenverband Saale-Orla-Kreis: Barrieren im Kopf abbauen

Am 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Ausgerufen von den Vereinten Nationen, soll dieser das Bewusstsein für die Probleme dieser Menschen wachhalten und sich für deren Würde, Rechte und Wohlergehen einsetzen. Wir haben mit Sandra Herrmann vom Behindertenverband Saale-Orla-Kreis zu diesem Thema gesprochen.

1. Warum ist der Tag wichtig?

Wir müssen darauf aufmerksam machen, dass es in unserer Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen immer noch zu viele Probleme und Hindernisse gibt. Dabei ist eine Behinderung keine Seltenheit. Etwa 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen leben in Deutschland und möchten ebenso am Leben teilhaben wie ein gesunder Mensch. Sie haben oft weniger Chancen, etwa auf dem Arbeitsmarkt, oder sind in ihrer Teilhabe durch Barrieren eingeschränkt. Dadurch werden sie häufig, wenn auch unbewusst, ausgeschlossen.

2. Wie ist die Entwicklung in den vergangenen Jahren?

Die Entwicklung geht voran, aber leider nur sehr langsam. Mit dem Bundesteilhabegesetz wurden viele Dinge auf den Weg gebracht mit dem Ziel, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen im Sinne von mehr Teilhabe und mehr Selbstbestimmung zu verbessern. Dringenden Nachholbedarf sehe ich vor allem im Abbau der Barrieren in den Köpfen der Menschen, vor allem in ländlichen Regionen. Hier gibt es nicht nur wesentlich mehr bauliche Barrieren, sondern auch kaum nutzbare Mobilitätsangebote. Ebenso fehlen oft passende Angebote wie Assistenz- und Unterstützungsdienste. In Städten gibt es oft mehr Chancen, das Leben selbstbestimmt zu bestreiten.

3. Sind Aktionen geplant?

Der Behindertenverband beteiligt sich jedes Jahr am europäischen Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai. Leider musste die diesjährige Veranstaltung abgesagt werden.

Es fragte Theresa Wahl