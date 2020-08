Neustadt. Für den Um- und Neubau sowie in neue Technik am Standort in der Dimitroffstraße wurden 1,5 Millionen Euro ausgegeben.

Bei NeuLa in Neustadt wurde in die Zukunft investiert

In der Firma Neustädter Ladeneinrichtung GmbH (NeuLa) ist der Blick in die Zukunft gerichtet. Deshalb haben sich Geschäftsführer Michael Böttcher und Frau Sabine vor etwa drei Jahren entschlossen, ihr Unternehmen ein weiteres Mal zu erweitern. „Wir hätten sowieso noch mal was investieren müssen. Als wir uns dann mit unseren Kindern an einen Tisch gesetzt haben und feststand, dass es nach uns weitergehen wird, ist die Idee entstanden, größer zu bauen“, erklärte Michael Böttcher beim Besuch des CDU-Landtagsabgeordneten Christian Herrgott.