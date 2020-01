Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beim Bäcker gibt’s jetzt einen Bon

Die Kassenbonpflicht für eine Vielzahl von Dienstleistungen ist seit dem 1. Januar gelebte Praxis, unter anderem auch in der Bäckerei Schneider in der Orlamünder Straße in Pößneck. Einen Beleg für einen Windbeutel, ein Stück Pflaumenkuchen und ein kleines Brot erhielt am frühen Donnerstagnachmittag Jonny Wittek. „Für 4,55 Euro habe ich einen Bon bekommen, was für ein Quatsch“, meint er. Den Bon werde er irgendwo entsorgen, kündigt er an.

Wittek verstehe zwar die Belegausgabe bei größeren Positionen, aber dass es flächendeckend für jeden noch so kleinen Bezahlvorgang nun einen Bon gibt, empfinde er als nicht vertretbar. „Wie will man das eigentlich kontrollieren?“, fragt er. Und wenn man einen Einzelnen unter Hunderten dabei erwische, der sich nicht an die Verordnung halte, stelle man ihn an den Pranger, gibt Wittek zu bedenken. „Das kann den kleinen Betrieben nur schaden“, sagt er mit Nachdruck. Bäckereifachverkäuferin Anja Reißig ist wesentlich entspannter: „Es ist sehr gut angelaufen, jeder hat einen Bon erhalten, für mich bedeutet es keinen Mehraufwand“, sagt sie schulterzuckend. Es hätte schon einige Diskussionen gegeben, letztlich nahm aber jeder Kunde den Beleg mit. Sie erinnert daran, dass das Thermopapier, auf dem die Rechnung ausgedruckt werde, in den Hausmüll und nicht ins Altpapier gehöre. Maßnahme gegen Manipulationen „Die Kassenabrechnung am Ende des Tages läuft wie gewohnt, die Abschlussbons werden gesammelt“, erzählt Verkäuferin Reißig. Darauf seien die Stückzahlen der jeweils verkauften Backwaren verzeichnet. Darauf ist unter anderem der Einzelpreis und die Summe aller verkauften Produkte zu lesen. In engem Zusammenhang mit der Bonpflicht steht die sogenannte Kassensicherungsverordnung. Die soll Manipulationen der eingegebenen Daten verhindern. Die Ein- und Ausgänge aus der Kasse werden elektronisch registriert und unveränderbar gespeichert. Durch die gesetzliche Normierung sollen Steuerprüfer jederzeit vor Ort auf die Daten zugreifen können. Für jede Zahlung soll es einen Beleg, eine Spur geben, damit dem Staat weniger Steuergelder entgehen.