„Tausend Leute waren bestimmt da“, bilanziert Bernd Passen das zweite Advents- und erste Event-Wochenende auf seinem Tannenhof in der Wittchensteiner Dorfmitte und auf der Plantage am Dorfrand. An den beiden kommenden Samstagen und Sonntagen bis zum Fest der Feste werde wie immer sehr viel mehr los sein auf seinem Vierseithof mit dem kleinen Weihnachtsmarkt und beim Weihnachtsbaum-Selberschlagen an der frischen Luft.

„Die Zahl der selbstgesägten Weihnachtsbäume nimmt von Jahr zu Jahr zu“, sagt Bernd Passen. „Immer mehr Leute wollen wissen, woher der Baum kommt, den sie sich ins Wohnzimmer stellen. Sie wollen darüber erzählen und sich dabei wohlfühlen.“ Und nicht nur Vati, Mutti, Kind würden kreuz und quer durch die freigegebenen Bereiche der zig Hektar große Plantage stapfen, bis sie ihr Unikat gefunden haben. Immer öfter seien auch die Großeltern und der Hund dabei. Solche Familienverbände würden inklusive Glühweinschlürfen anderthalb bis zwei Stunden beim ihm verbringen, sagt der Baumschul-Chef und Inhaber eines 1945 gegründeten nordrhein-westfälisch/thüringischen Familienbetriebes. „Aber dafür sind wir ja da“, so der Herr unzähliger Weihnachtsbäume.

Das Weihnachtsbaum-Selberschlagen ist ein Ereignis für die ganze Familie. Foto: Marius Koity

Wie viele er pro Saison so verkauft, will Bernd Passen nicht verraten. Zehntausende werden es aber schon sein. Denn nicht nur direkt in Wittchenstein vermarktet er die Saisonware. Auch auf etwa siebzig Markt- und anderen Plätzen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt würden seine Leute mit Nordmanntannen und Blaufichten stehen. Außerdem beliefert der Tannenhof Passen einige Kaufland-Märkte.

Bis zur Erntereife werden die Weihnachtsbäume 75 bis 80 Mal per Hand in Form gebracht

Online verkauft er nicht mehr. „Das hat keinen Spaß gemacht“, sagt Bernd Passen. Vertiefen will er das Thema nicht. Seinen wenigen Sätzen dazu ist allerdings zu entnehmen, dass ihm der Spaß von Paketzustelldiensten verdorben wurde. Vielleicht werde er früher oder später aber einen neuen Anlauf wagen.

„Denn egal wie die Zeiten sind – beim Weihnachtsbaum sparen die Deutschen nicht“, so Bernd Passens Langzeitbeobachtung. Ungebrochen sei in Familien der Trend zum Zweitbaum etwa für das Kinderzimmer. Ältere Leute würden verstärkt nach dem Bäumchen fertig im Holzkreuzständer greifen. Auch der Mini-Baum als Topfpflanze habe seine Fans. Trotzdem, an der Preisschraube habe er nicht gedreht, gibt Bernd Passen zu verstehen. „Der Meter kostet in diesem Jahr so viel wie in den vergangenen Jahren“, sagt er. Höhere Lohn- und Lohnnebenkosten habe er noch einmal so verkraften können.

Unterm Strich muss man für einen Standard-Baum – um die zwei Meter hoch, etwa zehn Jahre alt, in Deutschland aufgewachsen – bis zu vierzig Euro hinblättern. Jeder einzelne seiner Bäume sei 75 bis 80 Mal mit der Hand angefasst worden, bis er eine attraktive Form gefunden hat, so dass er den Besitzer wechseln kann, überschlägt Bernd Passen, einen Eindruck vom Aufwand bis zur Erntereife vermittelnd. Die Trockenheit dieses Jahres sei zwar sehr ärgerlich gewesen und habe die Zahl der eingegangenen Jungpflanzen auf etwa acht Prozent verdoppelt. Aber was soll’s, im nächsten Jahr werden die Lücken in den kilometerlangen Baumreihen eben geschlossen, stellt der unerschütterlich optimistische Unternehmer in den Raum.

Die kleinen Weihnachtsmärkte auf dem heimeligen Vierseitenhof in der Wittchensteiner Dorfmitte beginnen am 14. und 15. sowie 21. und 22. Dezember jeweils ab 9 Uhr bis in die Abendstunden hinein statt. Das Weihnachtsbaum-Selberschlagen ist an diesen Tagen jeweils bis zum Einbruch der Dunkelheit möglich.