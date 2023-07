Beißender Geruch in Wohnungen in Triptis: Mehrere Personen mussten ins Krankenhaus

Triptis. Wegen eines beißenden Geruchs mussten mehrere Personen in Triptis ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen.

Am Samstagabend kam es in der Burkhardtstraße in Triptis durch eine unbekannte Person zur gefährlichen Körperverletzung mehrerer Personen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner der Burkhardtstraße kurz vor Mitternacht am Samstag einen beißenden Geruch in ihrer Wohnung wahrgenommen, sodass mehrere Personen in der Folge im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die KPI Saalfeld sucht dringend Zeugen, die im Tatzeitraum (15.07.23, zwischen 23.00 Uhr bis gegen Mitternacht) in Tatortnähe Verdächtiges bemerkt haben.

Darüber hinaus könnte es auch im Bereich der, ebenfalls in der Burkhardtstraße befindlichen, Gartenanlage "Frieden" zu einem ähnlichen Vorfall an dem Wochenende gekommen sein.

Sachdienliche Hinweise jeder Art nimmt die KPI Saalfeld unter der Vorgangsnummer 0183551 telefonisch (03672- 417 1464) entgegen. Die betroffenen Personen wurden zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können gegenwärtig keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.

