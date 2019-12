Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Benefizkonzert in der Oppurger Kirche

Der Gesangverein Langenorla-Kleindembach und der Volkschor Oppurg haben gemeinsam auch in diesem Jahr am Adventssingen des Sängerkreises Jena/Mittleres Saaletal in der Goethe-Galerie Jena teilgenommen. Insgesamt vierzehn Chöre hatten am 1. Advent „beliebte und besinnliche Weihnachtslieder“ dargeboten, berichtet Karl Möcker.

Aus dem Orlatal standen insgesamt 31 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne des wohl bekanntesten Einkaufstempels in Ostthüringen. „Unter Leitung von Joachim Bogdain wurden dem wechselnden Publikum vor allem Klassiker wie ‘Tochter Zion’, ‘Vom Himmel hoch’ und ‘Alle Jahre wieder’ präsentiert. Das animierte einige Zuhörer zum Mitsingen.“

Ein weiteres gemeinschaftliches Konzert des Gesangvereines Langenorla-Kleindembach und des Volkschors Oppurg findet am 3. Advent statt. Die beiden Chöre hoffen am Sonntag, 15. Dezember, um 16 Uhr auf ein zahlreiches Publikum in der Oppurger Kirche. „Die Bänke in der Kirche sind beheizt“, wird in der Einladung zu dieser Veranstaltung betont.

Der Eintritt ist frei. Spenden für die Restaurierung der Oppurger Kirchenorgel sind willkommen.