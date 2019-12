Wende im Nimritzer Mammut-Prozess: Berufsverbot teilweise aufgehoben

Das Verwaltungsgericht Gera hat die Tätigkeitsverbot gegen die Nimritzer Kindergärtnerin N. am Freitagmittag aufgehoben. Im Fall der Kindergärtnerin S. musste Siegfried Sobotta, Vorsitzender Richter der 6. Kammer des Verwaltungsgerichtes, kein Urteil mehr sprechen – weil ihr Arbeitsverhältnis in der kommunalen Kindertagesstätte zu Donnerstagmitternacht im Einvernehmen mit der Gemeinde Nimritz aufgehoben wurde und sich ihr Fall somit erledigt hat.

Damit ist der Mammutprozess um Kindeswohlgefährdungsvorwürfe im Nimritzer Kindergarten mit insgesamt neun Terminen und 21 Zeugen, die teilweise stundenlang befragt wurden, beendet – zumindest vorläufig. Denn das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mammutprozess vorläufig zu Ende

Mit der schriftlichen Begründung der Entscheidung sei Anfang bis Mitte Januar zu rechnen, gab Sobotta zu verstehen. Nach der Zustellung des Urteiles hat das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport einen Monat Zeit, um Rechtsmittel zu prüfen und gegebenenfalls einzulegen.

Das Ministerium hatte N. und S. am 3. Juni mit einem Berufsverbot belegt, wogegen sich beide Frauen sofort wehrten. Nach einer Eilentscheidung des Verwaltungsgerichtes vom 11. Juli durfte N. ihrer Arbeit wieder nachgehen, S. nicht. Der Kindeswohlgefährdung wurden die beiden Erzieherinnen von ihren ehemaligen jüngeren Kolleginnen Ne. und H. bezichtigt.

Gericht sieht Verletzung des Kindeswohls nicht bewiesen

Die Sachverhalte, mit welchen die Tätigkeitsuntersagung gegen N. vom Ministerium begründet wurden, seien nicht erwiesen, sagte Sobotta. Man könne darüber streiten, was eine Verletzung des Kindeswohls ist oder nicht, im Falle von N. würden die nachweisbaren Dinge aber nicht für ein Berufsverbot reichen.

Sobotta hatte schon vor dem Urteil, in einer vorläufigen Einschätzung, wörtlich festgestellt, dass das Ministerium mit der Tätigkeitsuntersagung in N.‘s Fall übers Ziel hinausgeschossen sei. „Lassen wir mal die Kirche in Nimritz“, mahnte der Vorsitzende Richter – um die Ministeriumsvertreter freundlich zu fragen, ob sie denn nicht ihren Berufsverbotsbescheid gegen N. zurücknehmen wollen.

Wollten sie nicht. Vielmehr hielt Ministeriumsanwalt Gerald Schulte-Körne der Erzieherin N. nach wie vor eine Kindeswohlgefährdung vor. Seine Unerbittlichkeit führte bei N. zu Tränen und wurde unter den etwa 30 Zuschauern im Gerichtssaal, darunter wieder viele Nimritzer, als Zeichen dafür gewertet, dass das Ministerium mit der Niederlage nicht leben könne.

Gericht sieht Verfehlungen bei einer der beiden Erzieherinnen

Schulte-Körne wollte vom Gericht unbedingt auch eine Einschätzung zu S. und so stellte Sobotta fest, dass hier die Dinge „kritischer“ seien. Im Falle von S. sei es zu „Verfehlungen, die ihr hart auf die Füße gefallen sind“, gekommen. „Es ist aber nicht so, dass sie für den Beruf völlig ungeeignet wäre.“ Das Ministerium hingegen sah die Richtigkeit des Berufsverbotes für S. vollumfänglich bestätigt.

In einer allgemeinen Betrachtung stellte Sobotta fest, dass Erzieher ihren Schützlingen beispielsweise Geborgenheit und Sicherheit bieten müssten. Kindergärtnerinnen „müssen sich aber nicht auf dem Kopf tanzen lassen“. Wenn ein Kind nicht in den Griff zu bekommen sei, sollten die Eltern gerufen werden, um es abzuholen.

Dem Nimritzer Bürgermeister Peter Graetsch legte Sobotta ans Herz, künftig mit Jugendamt und Bildungsministerium „vorbildlich zu kooperieren“. Das Ministerium wiederum wurde aufgefordert, künftig im Falle eines Falles „absolute Transparenz“ walten zu lassen, frühzeitig vor Ort zu sein und frühzeitig die Betroffenen einzubeziehen.

Anwältin: Ministerium will Kindergarten „doch nur dicht machen“

Graetsch äußerte sich nach dem Urteil erleichtert darüber, dass der Prozess zu Ende ist, und erklärte, dass es nicht richtig sei, was N. und S. nachgesagt und zugemutet wurde. „Dem Ministerium geht es doch nur darum, den Nimritzer Kindergarten dicht zu machen“, fasste Sabine Kraft-Zörcher, Rechtsanwältin der Gemeinde, zusammen. Sie ist auch der Meinung, dass das Ministerium kleinen Gemeinden grundsätzlich die Kompetenz abspreche, eine Kita zu führen.

„Wir haben Angst, dass das Ministerium unseren Kindergarten unbedingt kaputt machen will“, kommentierte Marleen Schiller für die Nimritzer Elternschaft. Diesen Eindruck hatte eine Äußerung von Schulte-Körne verstärkt, wonach es am besten gewesen wäre, wenn die Gemeinde die beiden Erzieherinnen sofort nach dem Bekanntwerden der Kindeswohlgefährdungsvorwürfe entlassen hätte.

Die Nimritzer Eltern haben das Gericht im Übrigen so richtig beeindruckt. „Es war für uns überraschend zu sehen, wie sehr man sich mit den beiden Erzieherinnen solidarisiert hat“, sagte Sobotta.

„Das Gericht hat die Arbeit der Aufsichtsbehörde erledigt“, resümierte Rechtsanwalt Arne Dorow, der N. und S. vertrat. Dem Ministerium sei es wichtiger gewesen, die Emotionalität von Ne. und H. zu dokumentieren, statt ein „geordnetes Fallmanagement“ zu betreiben. Im Übrigen hatte das Gericht „Vorbehalte hinsichtlich der Glaubwürdigkeit“ von Ne., während es H. eine „übertriebene Darstellung“ bestimmter Sachverhalte ins Stammbuch schrieb.

Seine Mandantinnen hätten über einen langen Zeitraum „nur schwer zu ertragende Vorverurteilungen“ ertragen müssen, resümierte Dorow. Im Falle von S. habe das nun dazu geführt, dass sie sich außerstande sehe, ihre Arbeit fortzusetzen. Sogar die Nimritzer Kindergartenleiterin Diana Zillig hat erst im Gerichtssaal von S.‘s Kündigung erfahren. S. hat sich mit der Aufhebung ihres Arbeitsvertrages verpflichtet, nicht wieder eine Beschäftigung im Nimritzer Kindergarten anzustreben.