Lärmbeschwerden wegen der Waschanlage an der Tankstelle in Ranis habe es nicht nur von einem Anwohner gegeben, sondern auch von weiteren Bürgern. Das teilt die Pressestelle des Landratsamtes Saale-Orla auf die Anfrage dieser Zeitung mit.

Ein Leser hatte uns auf die geschlossene Waschanlage aufmerksam gemacht, weshalb wir beim Pächter nachhakten. Die Anfrage dort hatte ergeben, dass die Beschwerde eines Anwohners zum vorübergehenden Stillstand geführt habe.

Waschanlage lief auch an Sonn- und Feiertagen mit offenem Tor

Wie es nun aus dem Landratsamt heißt, wurde dem Bauordnungsamt im Sommer diesen Jahres mitgeteilt, dass die Waschanlage wiederholt, selbst an Sonn-und Feiertagen mit offenem Tor betrieben wird. Aufgrund der nahe gelegenen Wohnbebauung sei bei der Erteilung der Baugenehmigung für die Tankstelle im Jahr 1995 allerdings eine Nebenbestimmung festgehalten worden. Diese besagt, dass die zugehörige Waschanlage nur bei geschlossenem Tor betrieben werden dürfe.

In den Sommermonaten nun habe sich der Fachdienst Bauordnung wegen der Beschwerden gezwungen gesehen den Eigentümer der Tankstelle, die OTD Oil Trading Deutschland GmbH, aufzufordern, Sorge dafür zu tragen, dass die Nebenbestimmung eingehalten wird. Der Eigentümer habe dies dem Pächter mitgeteilt.

„Trotz unserer eindringlichen Bitte wurde in der Folge die Anlage mit offenem Tor weiter betrieben, letztmalig wurde uns dies für den Tag der Deutschen Einheit, den 3. Oktober 2020, also für einen Feiertag, angezeigt. Hierauf musste durch den Fachdienst Bauordnung leider die Nutzungsuntersagung für die Waschanlage am 12. Oktober 2020 verfügt werden“, so die Mitteilung aus Schleiz weiter.

Selbstverständlich sei es im Interesse der in Ranis und Umgebung lebenden Bürger, dass vor Ort eine Auto-Waschanlage zur Verfügung steht. Die Benutzung müsse aber den gesetzlichen Regelungen entsprechen, insbesondere hätten die Anwohner ein Recht auf gesunde Arbeits- und Wohnverhältnisse.

Sobald gewährleistet sei, dass die Waschanlage entsprechend der Baugenehmigung, also mit geschlossenem Tor, betrieben wird, könne diese selbstverständlich wieder in Nutzung gehen. Dies einzuhalten liege jedoch in der Zuständigkeit des Eigentümers bzw. des Pächters. Der ist - das hatte das Gespräch mit dieser Zeitung bereits ergeben - bereits im Begriff, die Auflagen zu erfüllen.