Besinnliches Adventskonzert in Ranis lockt Besucher in die katholische Kirche

Der Chor Vocalitas Krölpa gab am dritten Advent ein Konzert in der katholischen Kirche in Ranis.

Ranis Vocalitas Krölpa sorgt für weihnachtliche Stimmung unter der Leitung von Berndt Winter

Zu der besinnlichen Jahreszeit gehört für viele natürlich auch ein Weihnachtskonzert dazu. Der Advent ist die Zeit der Chöre, natürlich auch von Vocalitas aus Krölpa. Schon als traditionell zu beschreiben sind die Auftritte zum Adventsmärktchen in Krölpa und in der katholischen Kirche in Ranis. Weil so mancher Zuhörer, wie Chorsprecher Jonas Chudasch süffisant sagte, an dem diesjährigen vierten Advent Besseres zu tun habe, sei darum in diesem Jahr die Wahl auf den dritten Advent gefallen. In dem gut beheizten und gut besuchten Gotteshaus hatte der Chor unter der Leitung von Berndt Winter weihnachtliches Liedgut im Gepäck. Mit traditionellen Gesangsstücken, einem Farbspiel, Kerzen und kleinen Einsprengseln aus der Weihnachtsgeschichte wurde es ein besinnlicher Nachmittag.