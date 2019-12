Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beständig im Wandel

Spricht man mit Pößneckern über das Programm des Lichterfestes, dann hört man Erklärungen wie „da muss sich nichts ändern“ oder gar „da darf sich nichts ändern“. Ab und an bewegt sich trotzdem etwas.

Ende der 1990er wurde irgendwann eingeführt, um die fast 550-jährige Tradition mit zu pflegen, und das letzte Türchen des Pößnecker Vorleseadventskalenders direkt an Heiligabend zu öffnen, ist auch eine Neuerung. Verwiesen sei auf die beachtliche tontechnische Aufrüstung, die das Geschehen auf der Rathaustreppe hörbarer macht. Und erinnert sei an den erfolgreichen Protest gegen Hiphop an Heiligabend vor etwa zehn Jahren, welcher das Freizeitzentrum aus dem Programm drängte, wogegen wiederum Eltern und Großeltern der Kinder aus den FZZ-Tanzgruppen protestierten, in diesem Fall aber vergeblich.

Wie auch immer, einzelnen Einheimischen scheint die Zeit reif für das nächste Lichterfest-Update. So erreichte uns noch an Heiligabend die Frage, was denn die Feuerwehr mit dem Weihnachtsmann zu tun habe und was der Einsatz so vieler Kameraden eigentlich koste. Und ein anderer Leser fand, dass es in Krölpa, wo der Weihnachtsmann mit der Pferdekutsche komme, viel schöner sei.

Zum einen – klar ist das schön in Krölpa. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Pferde im schwer steuerbaren Gedränge des Pößnecker Lichterfestes genauso gut für Mensch und Tier sein würden wie bei den überschaubaren Bescherungen vor dem Einbruch der Dunkelheit in der Nachbargemeinde.

Zum anderen dürfte es für die Pößnecker Feuerwehrleute eine Ehrensache sein, das Lichterfest als eines der Markenzeichen der Stadt abzusichern und mitzugestalten. Und mit der Drehleiter wird ein bisschen das Einherschweben des Weihnachtsmannes mit seinem Rentierschlitten nachempfunden, was für meine Begriffe nicht nur recht spektakulär, sondern auch situationsbedingt praktisch ist.

Andererseits ist die Verbindung des Weihnachtsmannes mit der Feuerwehr so einmalig wie das Lichterfest. Doch was wäre die glücklicher machende, vielleicht traditionellere Alternative vor all den Hintergründen und Gegebenheiten des Lichterfestes?

Die Diskussion ist eröffnet – steuern Sie Ihren Beitrag dazu bei! Schließlich ist nichts so beständig wie der Wandel.