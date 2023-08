Besten-Gala von „Herzklopfen kostenlos“: Eulenspiegel aus Neustadt und viele junge Talente

Pößneck. Pößnecker Freizeitzentrums-Tänzer sowie Künstler und Gruppen aus Jena, Saalfeld, Gera, Stadtroda und weit darüber hinaus auf der Show-Bühne des Pößnecker Stadtfestes.

„Herzklopfen kostenlos“ gibt es in diesem Jahr anders. Der Talentwettbewerb, der seit 2016 Schwerpunkt im Samstagsnachmittagprogramm des Pößnecker Stadtfestes ist, wird am 2. September ab 14 Uhr als Besten-Gala präsentiert, mit welcher das 65-jährige Bestehen dieses Formats gefeiert wird. Standen Auftritte dreier früheren Wettbewerbsentdeckungen beziehungsweise der Sängerin Katharina Herz aus Ilmenau, des Sängers Ronny Weiland aus Apolda und des Comedians De Martha aus Birkigt von Anfang an fest, meldet die veranstaltende Rudolstädter Agentur Andreas Dornheim jetzt die Solokünstler und Gruppen, die um den mit 500 Euro dotierten Jubiläumspublikumspreis antreten werden.

Lokalmatadoren und Weitgereiste

Für die Gala konnten zwei Lokalmatadoren gewonnen werden. Es handelt sich zum einen um die etablierte Neustädter Folk-Gruppe Eulenspiegel, erstplatzierter Wettbewerber in der Kategorie Gesang & Instrumentales des Jahres 1996, als „Herzklopfen kostenlos“ noch im Pößnecker Rosental zu erleben war. Zum anderen steht die Tanzgruppe Made in Crazy des Pößnecker Freizeitzentrums, die beim Open-Air von 2019 zum Publikumsliebling gekürt wurde, wieder auf der großen Stadtfest- und Marktbühne

In der Kategorie Gesang & Instrumentales wirken außerdem mit:

Diana Oppenheim aus Erfurt, zweimalige Siegerin in den Jahren 2016 und 2017;

Zlata Elena Merker aus Wuppertal, Zweitplatzierte 2018 und Siegerin 2022;

Lisa-Marie Ramm aus Hamburg, Gewinnerin 2019;

Duo Jazzy aus Arnstadt, 2010 und 2011, damals noch in Neustadt, jeweils auf dem zweiten Rang;

Clemens Fischer aus Saalfeld, Dritter des Jahres 2022;

Cat Henschelmann aus Gera, Dritter des Jahres 2017.

Die Schlagersängerin und Wettbewerbsmoderatorin Katharina Herz im Dialog mit dem Publikum. Foto: Helmut Peterlein / OTZ-Archiv

Aus der Reihe der Besten in der Wettbewerbsklasse Artistik, Tanz, Humor & Zauberei sind dabei:

das Showballett Grazie des Jenaer Vereines MIG, Sieger 2017 und Zweitplatzierter 2016;

die Artistikgruppe Chaise de la Rouge des Jenaer Vereines TSA aus Stadtroda; Gewinner 2022;

die Artistikgruppe Charoja des Jenaer Vereines TSA aus Stadtroda; Zweitplatzierter 2019;

das Tanzstudio Parkaue aus Berlin, Zweitplatzierter 2022.

Die Gesangssolisten und -gruppen bieten je zwei Titel dar, die Tänzer und Artisten wirbeln jeweils mit einer längeren Nummer über die Bühne. Die Veranstalter gehen davon aus, dass die Gala-Teilnehmer einen Mix aus Neuem und ihren Hits darbieten werden.

Eintrittsfreie Veranstaltung

Moderiert wird die eintrittsfreie Show von Katharina Herz. Inklusive Publikumspreis-Verleihung sei von einer gut dreieinhalbstündigen Veranstaltung auszugehen.

„Es wird interessant sein, wir haben schließlich neben echten Talenten teils schon bewährte Künstler auf der Bühne“, so Andreas Dornheim. Gerade bei den jüngeren Teilnehmern werde das „Herzklopfen kostenlos“-Stammpublikum beobachten können, ob und inwiefern es im Vergleich zu den früheren Auftritten in Pößneck zu einer Entwicklung gekommen sei.

Vorgestellt wird auch dieses Mal die Wettbewerbsjury mit ihren teils langjährigen Mitgliedern. Künstlermanager Andreas Dornheim, Petra Quermann, die Tochter des Showgründers Heinz Quermann (1921-2003), & Co. haben dieses Mal aber nur die eine Stimme, die jeder Teilnehmer an der Publikumslieblingswahl hat. An den Tischen vor der Bühne auf dem Pößnecker Markt werden wie seit Jahren wieder hunderte Menschen erwartet.

Talentwettbewerb „Herzklopfen kostenlos“ 2019 in Pößneck: Die Tanzgruppe Made in Crazy aus dem Freizeitzentrum Pößneck. Foto: Helmut Peterlein / OTZ-Archiv

„Herzklopfen kostenlos“ gibt es seit 1958 und lief ursprünglich im DDR-Fernsehen. Die neue Serie fand 1996 bis 2000 in Pößneck statt und von 2002 bis 2015 zum Brunnenfest in Neustadt. Seit 2016 ist die Veranstaltung einer der Höhepunkte des Pößnecker Stadtfestes.

Hier wird keiner vorgeführt

„Mehr als 1500 Künstler verdanken dieser einzigartigen Show den Start ihrer teils internationalen Karrieren“, so Andreas Dornheim. Die Namen reichen bis hin zu Stars wie Nina Hagen und Frank Schöbel. In bundesweit bekannteren TV-Castings wie „Deutschland sucht den Superstar“, „Das Supertalent“ oder „The Voice Kids“ seien immer wieder auch Nachwuchskünstler aufgetreten, die ihre ersten Showbiz-Erfahrungen auf der Pößnecker Bühne von „Herzklopfen kostenlos“ gesammelt hatten. Der Unterschied sei, dass im althergebrachten Format keiner die Angst haben müsse, dass er vorgeführt werde.

2024, und das stehe jetzt schon fest, werde „Herzklopfen kostenlos“ wieder als Wettbewerb stattfinden. In die Vorauswahl sollen automatisch all jene Künstler und Gruppen aufgenommen werden, die sich eigeninitiativ für den erwarteten diesjährigen Ausscheid angemeldet hatten. Auch das zeige, dass „Herzklopfen kostenlos“ als älteste Castingshow Deutschlands immer noch frisch sei, resümiert Wettbewerbsleiter Andreas Dornheim.