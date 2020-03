Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betrunken in Teichbepflanzung gelandet und Polizistin verletzt - Nach Alkoholfahrt im Feld

Am frühen Sonntagmorgen fuhr 38-jähriger Opel-Fahrer in Ranis die Pößnecker Straße in Richtung Ludwigshof. Der Fahrer geriet mit seinem PKW in einer Linkskurve geradeaus von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Holzzaun in einen Park eines Grundstückes und kam in der Bepflanzung eines Teiches zum Stehen. Der alkoholisierte Fahrer verweigerte einen Atemalkoholtest und ebenso das Mitwirken an einer Blutentnahme. Die Blutentnahme musste die Polizei unter Zwang durchführen. Dabei beleidigte der Fahrer die Polizeibeamten, leistete Widerstand und verletzte eine Polizeibeamtin leicht. Gegen den Fahrer wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Körperverletzung eingeleitet.

Mann mit verbotenem Einhandmesser kontrolliert

Am Abend des 29. Februar wurde in Schleiz ein 20-Jähriger kontrolliert. Der junge Mann führte ein verbotenes Einhandmesser mit sich, ohne dazu laut Polizei ein berechtigtes Interesse benennen zu können. Das Messer wurde sichergestellt und eine Anzeige gegen den Mann erstattet.

Beim Ausweichen beschädigt

Am Morgen des 29. Februar kam es in Neustadt an der Orla zu einem Verkehrsunfall mit einer Straftat. Die 59-jährige Fahrerin eines Mazda fuhr auf der Triptiser Straße in Richtung Triptis. Ein unbekannter PKW fuhr aus der Straße Zum Festplatz auf die Triptiser Straße auf und missachtete die Vorfahrt der Mazda-Fahrerin. Diese musste dem unbekannten Fahrzeug ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden und wich nach rechts aus. Dabei touchierte die Mazda-Fahrerin den Bordstein, wobei das rechte Rad ihres PKW beschädigt wurde. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der unerkannte Fahrer fuhr weiter. Die Polizei Schleiz nimmt Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug unter 03663/431-0 entgegen.

Nach Alkoholfahrt im Feld gelandet und an anderem Auto randaliert

Am frühen Sonntagmorgen kam es südlich von Miesitz zu einer Alkoholfahrt. Eine 32-jährige Frau fuhr mit einem VW aus Richtung Lemnitz kommend in Richtung Miesitz. Sie kam mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und kam im Feld zum Stehen. Ein vorbeikommender Zeuge informierte die Polizei. Die Fahrerin flüchtete, konnte jedoch später in durch die Polizei festgestellt werden Sie wies einen Atemalkoholwert von 0,72 Promille auf und wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.

Bei den Ermittlungen stellte sich weiterhin heraus, dass der 31-jährige Beifahrer ebenfalls geflüchtet war und im Nachbarort Traun einen geparkten Pkw beschädigt hatte. Dabei wurde der linke Außenspiegel abgetreten und die linke hintere Seitenscheibe entglast. Nachdem die Polizei den Mann in einem weiteren Nachbarort ergreifen konnte, konnte ihm ein Atemalkoholwert von 1,59 Promille nachgewiesen werden. Er gab die Sachbeschädigung zu.