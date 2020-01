Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betrunkener Autofahrer hinterlässt bei Unfallflucht unfreiwillig Hinweis für die Polizei

Ein betrunkener Autofahrer hat in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) nach einem Unfall Fahrerflucht begangen und dabei seine Stoßstange samt Kennzeichen verloren. Die Polizei fand am am Neujahrsvormittag das Autoteil noch am Unfallort, wie sie mitteilte.

Der 56-Jährige hatte in der Nacht ein in der Lohstraße parkendes Auto gerammt und war dann einfach weitergefahren. Den Heckschaden schätzte die Polizei auf circa 10.000 Euro.

Mit dem Kennzeichen war es für die Polizei kein Problem, den Fahrer ausfindig zu machen. Er wies gegen 11 Uhr eine Kopfplatzwunde und eine Atemalkoholkonzentration von 1,24 Promille auf.

Nach erfolgter Blutprobenentnahme und der vorläufigen Einziehung des Führerscheines wurde der Mann, der sich nach eigenen Angaben nicht mehr an den Unfall erinnern kann, weiter im Krankenhaus Pößneck behandelt.

Weitere Blaulichtmeldungen