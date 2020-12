Pößneck. Ein betrunkener 38-jähriger Fußgänger hat am Mittwochnachmittag in Pößneck mehrere Autofahrer zur Gefahrenbremsung gezwungen.

Betrunkener zwingt in Pößneck Autofahrer zur Gefahrenbremsung

Nach Angaben der Polizei lief der 38-Jährige gegen 15.30 Uhr in Pößneck die Orlamünder Straße in Richtung Stadion entlang. Aus bislang unbekannten Gründen verließ er dabei mehrfach den Fußweg, um auf die stark befahrene Straße zu springen. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Mann zu verhindern. Anschließend rannte der 38-Jährige in Richtung Stadtzentrum.

Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann nahe dem Krankenhaus in Pößneck ausfindig machen. Der 38-Jährige soll gegenüber den Polizisten erheblichen Widerstand geleistet haben. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,56 Promille.

Gegen den 38- jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand eingeleitet.

Zeugen und vor allem betroffene Verkehrsteilnehmer können sich bei der Polizeiinspektion Saalfeld unter der folgenden Telefonnummer melden: 03663-4310.