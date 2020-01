Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bewegungskurse speziell für Schichtarbeiter

Im Pößnecker Stadtbad werden zwei Wasserbewegungskurse speziell für Schichtarbeiter vorbereitet. Die Zielgruppe sind Frauen und Männer, die nicht jede Woche zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein können.

Mit diesen Gesundheitspräventionskursen will man den Interessierten helfen, etwas gegen den Bewegungsmangel und für die eigene körperliche Fitness zu tun. Der eine Durchgang beansprucht die Teilnehmer normal, der andere ist als Intensivkurs angelegt.

Start ist am 30. Januar. Die Kurse mit 45-minütigen Trainingseinheiten werden von Sebastian Schröter alias Schröti geleitet und finden fortlaufend jede Woche donnerstags um 19 und um 20 Uhr außer an Feiertagen und in den Schulferien statt.

Das flexible Angebot in zwei Varianten sei ein bis Mitte des Jahres laufender Test, gibt Andreas Dreißel, Geschäftsführer der bäderbetreibenden Pößnecker Stadtmarketinggesellschaft, zu verstehen. Man reagiere auf entsprechende Anregungen von Schichtarbeitern aus den Reihen der Stadtbad-Nutzer. Je nach tatsächlicher Auslastung der Kurse werden nach der Testphase dann weitere Entscheidungen getroffen.

Nähere Informationen etwa über die Kosten gibt es direkt im Stadtbad.