Bibelwoche in Neustadt, Triptis und Pillingsdorf

Zu einer Bibelwoche wird vom 3. bis zum 7. Februar in Neustadt, Triptis und einigen Gemeinden des Kirchspiels Pillingsdorf eingeladen. Geplant sind verschiedene Veranstaltungen, bei denen sich einem bestimmten Thema der Bibel gewidmet wird. In diesem Jahr steht das 5. Buch Mose im Mittelpunkt der Bibelwoche. Es ist die Abschiedsrede des Mose zum Volk Israel kurz vor seinem Tod und dem Einzug des Volkes in das Gelobte Land unter Josua. „Mose geht es vor allem darum, dass die Herausführung aus der Sklaverei in Ägypten durch Gott und dessen Gebote im Alltag nicht in Vergessenheit geraten sollen.

Bibeltexte kennenlernen und ins Gespräch kommen

Die Veranstaltungen an den Abenden und Nachmittagen werden von wechselnden Referenten durchgeführt, welche die Pfarrer der Kirchspiele der Region sind. „Es geht darum, jedermann einen Zugang zur Bibel zu ermöglichen. Man kommt in der Runde zusammen, lernt den Bibeltext kennen und kann darüber ins Gespräch kommen. Es werden lebendige Veranstaltungen mit verschiedenen Ansätzen“, erklärt Ellen Tietz, Verwaltungsmitarbeiterin der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Neustadt.

In Neustadt wird von Montag, 3. Februar, bis Donnerstag, 6. Februar, jeweils um 19.30 Uhr zur Bibelwoche ins evangelische Gemeindehaus am Kirchplatz eingeladen. Im Gemeindezentrum St. Florian in der Pfarrstraße in Triptis können Interessierte von Dienstag bis Donnerstag jeweils um 19.30 Uhr zusammenkommen. Weitere Veranstaltungen finden am Dienstag in Pillingsdorf, am Mittwoch in Ottmannsdorf und Dreitzsch sowie am Donnerstag in Oberpöllnitz statt. Beginn ist jeweils um 14 Uhr.

Die Bibelwoche ist ein 1934 von der Deutschen Evangelischen Kirche zur Bibelarbeit in den Gemeinden ins Leben gerufenes, einmal im Jahr veranstaltetes siebentägiges Projekt.