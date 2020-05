Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bienen-Notruf für den Raum Neustadt

Kurt Fünfarek vom Imkerverein Neustadt bietet einen Bienenschwarm-Notruf für die Menschen in Neustadt und Umgebung an. Manche Menschen hätten Angst, wenn sie auf ihrem Grundstück einen Bienenschwarm feststellten. In einem solchen Fall könnten sie sich jederzeit an ihn wenden. „Die Bienen werden schonend entfernt und im Bedarfsfall im Verein verteilt“, erläutert Kurt Fünfarek das Vorgehen.

Unter der Telefonnummer 01573/254 24 52 können Betroffene aus Neustadt und Umgebung das ehrenamtliche Angebot des Bienenschwarm-Notrufs erreichen.