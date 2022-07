Big-Band-Konzert in Triptis muss abgesagt werden

Triptis. Eine Rückgabe der Karten ist möglich. Kulturamtsleiter Jan Wißgott verspricht sogar noch mehr.

Das für diesen Samstag, 9. Juli, in Triptis geplante Big-Band-Konzert mit den Freebirds und True Note der Musikschule Johann Nepomuk Hummel aus Weimar muss abgesagt werden. Das teilt der Kulturamtsleiter der Stadt, Jan Wißgott, mit.

Mehrere Coronainfektionen innerhalb der Bands seien der Grund, weshalb die Veranstaltung nicht stattfinden könne. „Wir haben uns extrem auf das Konzert gefreut, das etwas Einzigartiges und Besonderes gewesen wäre, aber in diesem Fall sind uns die Hände gebunden“, zeigte sich Jan Wißgott am Mittwoch über die kurzfristige Absage enttäuscht. Man habe sich zwar bemüht, noch eine Ersatz-Big-Band für den Samstag zu finden, allerdings sei dies in der Kürze der Zeit nicht mehr gelungen, sodass der Stadt letztlich nichts anderes übrig bleibe, als das Rathauskonzert abzublasen.

„Wer bereits eine Karte für die Veranstaltung erworben hat, der bekommt das komplette Geld erstattet“, so Jan Wißgott. Und sogar noch mehr. „Jeder wird zudem einen Gutschein erhalten, mit dem man 10 Prozent Rabatt auf den Ticketpreis für das nächste Konzert erhält. Damit möchten wir ein Signal setzen, dass wir den Leuten dankbar sind, die gerne am Rathauskonzert teilnehmen wollten und auch ihre Karte bereits im Vorverkauf geholt haben“, so der Kulturamtsleiter.

Konzert mit beiden Bands sollnachgeholt werden

Übrigens möchte man das vorerst ausfallende Konzert mit den Big Bands Freebirds und True Note gerne zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. „Wir haben bereits vereinbart, noch in diesem Jahr eine Veranstaltung mit beiden Bands in Triptis anzubieten“, sagte Jan Wißgott. Konkreteres könne jedoch noch nicht gesagt werden. Denn zunächst müsse dazu noch einmal der Veranstaltungskalender näher geprüft und ein passender Termin gefunden werden.