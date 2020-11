Bilder bringen Lutherhaus in Neustadt zum Strahlen

Einen riesigen Adventskalender gibt es ab kommender Woche im Neustädter Lutherhaus zu bestaunen. In den vergangenen Wochen haben sich viele kleine Künstler ans Werk gemacht und liebevoll die verschiedensten weihnachtlichen Motive zu Papier gebracht. „Uns haben wirklich tolle Bilder erreicht. Alle sind sehr schön, wir freuen uns über jedes Einzelne. Insgesamt sind 68 Bilder eingereicht worden“, freut sich Neustadts Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe über die rege Beteiligung an der Adventsaktion.

Ab kommenden Dienstag erscheint täglich ab 15.30 Uhr eines der Bilder vergrößert und beleuchtet in den 24 Fenstern der drei Obergeschosse des über 500 Jahre alten Schaudenkmals. Jeden Tag bis einschließlich an Heiligabend bringt also ein Kunstwerk mehr das gesamte Lutherhaus zum Strahlen. Auf einem Monitor im Erdgeschoss wird das jeweilige Motiv für den Tag ebenfalls zu sehen sein sowie der Name des kleinen Künstlers. Bis zum 3. Januar sollen täglich von 15.30 Uhr bis abends 22 Uhr die erleuchteten Fenster mit den Bildern zu sehen sein und alle Neustädter und Gäste mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen durch die Advents- und Weihnachtszeit führen.

Auf der Internetseite von Neustadt wird das entsprechende Türchen ebenfalls tagaktuell zu sehen sein, bis schließlich am 25. Dezember alle eingesendeten Bilder hier veröffentlicht werden.