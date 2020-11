Bildungsangebote am Reformationstag in Neustadt/Orla: Das Leben war im Mittelalter mit 30 Jahren oft schon vorbei

Sucht man am Reformationstag öffentliche Unterhaltungs- und Informationsangebote, so ist im Orlatal seit Jahren lediglich auf die Stadt Neustadt Verlass. Das liege nicht nur auf der Hand, das sei auch für sein gesamtes Team eine Ehrensache, gab der Neustädter Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe am Samstag zu verstehen.

Die Teilnehmer am Spaziergang mit dem Motto „Blind Date um 1520“ erfuhren unter anderem, dass das Neustädter Rathaus einst lediglich ein Gewandhaus, ein Lager der Tuchmachr also, war. Foto: Marius Koity / OTZ

„Wenn wir schon ein Lutherhaus haben, dann wollen wir dem auch gerecht werden“, sagte er. Zudem lohne es sich, am Feiertag ein Programm anzubieten. „Die Leute suchen nach Angeboten und finden uns“, so Ronny Schwalbe. Im Lutherhaus und im Museum für Stadtgeschichte seien insgesamt „mehr als 100“ Gäste gezählt worden.

„Wir hatten unter den gegenwärtigen Umständen nicht mit so vielen Leuten gerechnet, wir sind sehr zufrieden“, kommentierte der Kulturamtsleiter. Er bedauerte nur, dass er Saalfelder Interessierte an einer der insgesamt drei ausverkauften Führungen wegschicken musste, weil man sich ohne Abstriche an die coronabedingt eingeschränkten Teilnehmerzahlen halten wollte.

Restlos ausgebucht war beispielsweise der Spaziergang mit dem Motto „Blind Date um 1520“, der zudem eine Premiere gewesen sei. Im Mittelpunkt des szenischen Spiels, das mal für das Programm einer Hochzeit entwickelt und am Reformationstag erstmals öffentlich beziehungsweise in einer knapp 45-minütigen Kurzfassung aufgeführt worden sei, steht die Suche nach Martin Luther, der auf Visitation in Neustadt an der Orla weilen soll.

Stadtverwaltung kam einst mit nur drei Bediensteten aus

Unterhaltsam-informativ war auch das Angebot auf dem nagelneuen Lutherhaus-Hof. Pappkameraden empfingen die Besucher mit interessanten Fragen, etwa jener über die durchschnittliche Lebenserwartung im ausgehenden Mittelalter. Foto: Marius Koity / OTZ

Michael Dressel, der von Ronny Schwalbe verkörperte Prior des Augustiner-Eremiten-Klosters, führte die zum Mund-Nasen-Schutz verpflichtete Neugierigen-Schar zunächst vom Lutherhaus auf den Markt. Da war beispielsweise zu erfahren, dass auch das Neustädter Rathaus ursprünglich nur ein Gewandhaus war, ein Lager der Tuchmacher also, und dass die Stadtverwaltung einst mit ganzen drei Bediensteten auskam.

Plötzlich wurden die Pilgerer auf Luthers Spuren von der Seite angeraunzt: „Was sollen die Stofffetzen im Gesicht? Ist das Leder ausgegangen?“ Lohgerber Hans (Christian Richter) hatte es mit seiner Karre samt frisch in der Orla gewässertem Leder zwar eilig, dennoch genug Zeit, um Geheimnisse seines Handwerks preiszugeben.

In den historischen Fleischbänken verriet die geschwätzige Magd Agnes (Annett Richter), welcher Metzger die beste Blutwurst in der Stadt macht. Und vor der Stadtkirche als abschließender Station war wiederum vom Prior zu erfahren, dass die Menschen schon vor 500 Jahren befürchteten, dass es zu heiß werden könnte – aber nicht auf Erden, sondern in der Hölle.

Kurzweil im Museumshof, Besinnung im Gewölbekeller

Ein Ort der Besinnung war der Gedenkraum für Opfer des II. Weltkrieges im Gewölbekeller des Lutherhauses. Foto: Marius Koity / OTZ

Unterhaltsam-informativ war auch das Angebot auf dem nagelneuen Lutherhaus-Hof. Pappkameraden empfingen die Gäste mit interessanten Fragen und Besucher Volker Steinhorst aus Schleiz-Gräfenwarth fand jene über die durchschnittliche Lebenserwartung im ausgehenden Mittelalter am interessantesten. Die lag zu Luthers Zeiten, und da hat sich wohl mancher Quiz-Fan verschätzt, bei rund 30 Jahren. „Da ist man aber zeitig verstorben“, kommentierte Volker Steinhorst, der das Reformationstagsangebot und das Lutherhaus insgesamt als „absolut super“ einschätzte.

Rassetierzüchter aus dem Gebiet der Stadt hatten Kaninchen und Hühner für die Kurzweil im Museumshof bereitgestellt. Und einzelne Elternteile mussten ihren Kindern dann erklären, dass etwa die Langohren nicht nur kuschelig seien, sondern auch gepflegt werden müssten. So wurde auch auf diesem Wege Bildung vermittelt.

Ein Ort der Besinnung war hingegen der temporäre Gedenkraum für Opfer des II. Weltkrieges im Gewölbekeller des Lutherhauses. Mancher hielt es nur kurz in dem bewusst dunkel gehaltenen Ambiente aus, andere Leute nahmen sich hingegen Zeit für die Namen der Toten aus Neustadt und den Ortsteilen.