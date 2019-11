Pößneck. In der Stadtbibliothek Bilke zeigt Roland Kock am 13. November eine Multivisionsshow mit atemberaubenden Reisefotos.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bildvortrag zu Kanada in Pößneck

Am Mittwoch, 13. November, bietet eine Veranstaltung in der Pößnecker Stadtbibliothek Bilke Besuchern die Gelegenheit, für einen kurzweiligen Abend auf eine gedankliche Kanada-Reise zu gehen. Im Rahmen einer Multivisionsshow aus der Reihe „Wunder der Erde“ zeigt der Leipziger Reisejournalist Roland Kock beeindruckende Aufnahmen von seiner Tour durch das nordamerikanische Land.

„Es war die größte Reise meines Lebens!“, heißt es in der Ankündigung. Im Juni 2018 hatte Kock seine Kameraausrüstung auf ein Fahrrad gepackt und war losgeradelt. Von Vancouver führte sein Weg durch das Küstengebirge, wo 2010 die olympischen Winterspiele begeisterten. Auf die schneebedeckten Berge folgte die trockene Steppe. In den Rocky Mountains durchquerte er die weltberühmten Nationalparks Banff und Jasper.

Nächte an Bergseen und Gletschern

Dieses Bild ziert die öffentliche Ankündigung der Veranstaltung. Foto: Roland Kock 2018

Übernachtet wurde an türkisfarbenen Bergseen am Fuße von Gletschern. Kock folgte reißenden Flüssen durch unberührte Natur und geriet immer weiter in den einsamen Norden. „Auf dem Alaska Highway führte sein Weg durch die endlose Weite des Yukon, wo er den fantastischen Indian-Summer erlebte“, heißt es weiter. Schließlich erwartete ihn an der Grenze zu Alaska eine großartige Naturkulisse: Die höchsten Berge Kanadas – nach drei Monaten und 4000 Kilometern allein auf dem Rad.

In Pößneck wird Roland Kock Reisetipps geben, mit Bildern auf Großleinwand und Schilderungen untermalt mit der passenden Musik unterhalten.

Karten sind im Vorverkauf in der Stadtbibliothek Bilke erhältlich. Reservierungen sind unter Telefon 03647/50 03 20 möglich.