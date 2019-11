Bis 8. November leuchtet Mödlareuther Mauer rot

Die Lichtinstallation besteht aus 130 Metallstelen mit einem LED-Lichtkegel, der den historischen Mauerverlauf in Mödlareuth nachzeichnet. Der Ort war wie Berlin in zwei Teile getrennt. Die Installation beginnt im Anschluss an die 100 Meter lange Original-Mauer im Freigelände des Deutsch-Deutschen Museums und führt auf einer Länge von rund 200 Metern über den ehemaligen Grenzübergang Mödlareuth. Durch die Illumination ist der frühere Mauerverlauf auch bei Dunkelheit sichtbar. Bis einschließlich 8. November wird sie in der Zeit von 17 bis 20 Uhr in der Farbe Rot leuchten, am 9. November – dem Tag der Grenzöffnung – sowie am Sonntag in der Farbe Weiß.

Der damalige Grenzübergang wurde mittels einer Holzkonstruktion nachgebaut. Dazu wurden zehn Mauersegmente errichtet. Jedes Mauersegment entspricht dabei symbolisch einem der ehemaligen zehn neuen Grenzübergänge, die nach dem 9. November 1989 im bayerisch-sächsisch-thüringischen Grenzgebiet errichtet wurden.

Auf jedem Mauersegment ist mit einem großformatigen historischen Foto in Digitaldruck jeweils einer der zehn Übergänge dargestellt. Der Museumszweckverbandsvorsitzende und Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) sagte zur Eröffnung am Montagabend: „Ich bin der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur für die Förderung der Gedenkveranstaltung, insbesondere der Lichtinstallation und des Mauer- und Übergangsnachbaus, sehr dankbar. Gleichsam danke ich dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das ebenfalls Fördermittel für die Veranstaltung bewilligt hat.“

Videoinstallation mit künstlerischen Impressionen zur Grenzöffnung

Zu sehen ist auch eine rund zehnminütige Videoinstallation mit künstlerischen Impressionen zur Grenzöffnung, die mit zwei synchron geschalteten Beamern jeweils an der Außenwand des Deutsch-Deutschen Museum im ehemaligen „westlichen“ und einer Scheune gegenüber im „östlichen“ Teil Mödlareuths projiziert wird.

„Wir haben 130 Leuchten auf drei Meter hohen Stelen aus Aluminium befestigt, die so hoch sind wie die einstigen Grenzanlagen. Außerdem haben wir rund ein Kilometer Kabel verlegt“, sagte Markus Stirn, Inhaber der Firma Lichtplanung + aus Kronach, die die Licht- und Videoinstallation technisch ermöglichte. Markus Stirn, der seit sechs Jahren für die Aktion „Kronach leuchtet“ verantwortlich ist, wurde für sein Matting (Computergrafik) für „Kronach leuchtet“ für den Dark Award nominiert, der im Dezember in London verliehen wird.

Am kommenden Sonnabend findet um 16 Uhr die symbolische Öffnung des Grenztores in der Mauer von Mödlareuth durch den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) statt, wenn die öffentliche Veranstaltung „Die Trabis kommen…“ beginnt. An diesem geschichtsträchtigen Tag wird nicht nur an den Fall der Mauer am 9. November 1989 in Berlin, sondern auch an die damit verbundene Öffnung der innerdeutschen Grenze erinnert, in deren Folge zahlreiche neue Grenzübergänge in der bayerisch-sächsisch-thüringischen Grenzregion entstanden sind.

Genau einen Monat nach dem Fall der Mauer in Berlin, wurde der Grenzübergang in Mödlareuth eröffnet. Deshalb wird am 9. Dezember das 30-jährige Jubiläum des Mödlareuther Mauerfalls erneut gefeiert.