Am Samstagabend wollte das Team des Pößnecker Schützenhauses mit der ersten öffentlichen Veranstaltung seit dem Frühjahr zu einem halbwegs versöhnlichen Ausklang des Corona-Jahres durchstarten. Nichts wird’s!

„Mit unserem Infektionsschutzkonzept dürfen wir bis zu 194 Menschen einlassen, das wäre etwa ein Drittel der Kapazität von Saal und Empore“, berichtet Stadtmarketing-Chef Nils Leucht. Unter diesen Bedingungen sollte am Samstag ein Konzert des Hofer Gospelchores „Joy in Belief“ stattfinden.

Aufgrund der neuen Corona-Entwicklung im Saale-Orla-Kreis beziehungsweise der entsprechenden politischen Entscheidungen habe man die Veranstaltung allerdings absagen müssen. Die Gospelsänger sollen den Festsaal nun am 5. Dezember mit ihren Stimmen erfüllen – wenn es denn möglich sein wird.

„Bis Ende Oktober geht jedenfalls nichts mehr“, sagt Nils Leucht. Auf voraussichtlich fünf, vielleicht sechs öffentliche Veranstaltungen ist der Jahresendspurt geschrumpft. Zumal auch die Verlegung des Konzertes „Weihnachten mit Vicky Leandros“ in der Diskussion stehe.

Eintrittskarten-Rücknahme nur gegen Gutschein kommt nicht gut an

Wie reagiert denn das Schützenhaus-Publikum auf das Hin und Her? „Es rufen viele Leute bei uns an“, antwortet Nils Leucht. „In der Regel wird Verständnis für die Situation gezeigt.“ Nicht so gut komme an, wenn externe Anbieter von Schützenhaus-Veranstaltungen Tickets nur gegen Gutscheine zurücknehmen. Auf solche Geschäftspraktiken habe man keinen Einfluss.

Das nächste Veranstaltungsjahr sei durch neue Angebote und bislang acht verlegte Termine „sehr gut gefüllt“, lautet Nils Leuchts Ausblick. Ein Programmfaltblatt für Januar bis Juni 2021 nach dem bisherigen Muster werde man allerdings nicht drucken, denn das könnte aufgrund der unklaren Corona-Entwicklung rausgeschmissenes Geld sein. „Wir wollen auf Sicht fahren und werden unsere Veranstaltungen auf allen anderen Wegen bewerben“, so der Stadtmarketing-Chef.

Das nächste Jahr werde wohl nicht einfacher sein als das aktuelle, schätzt Nils Leucht ein, weil: „So ein Betrieb ist schnell heruntergefahren. Ihn wieder hochzufahren, dauert wesentlich länger.“