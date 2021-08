Bis zu 150 Tänzer und Zuschauer auf dem Pößnecker Marktplatz

Pößneck. Zum „Sommer in der Stadt“ hatte das Freizeitzentrum Pößneck einen Tanzworkshop für die ganze Familie aufgelegt.

Wer wollte, kam am sonnigen Freitagnachmittag auf dem Pößnecker Marktplatz erst in Bewegung, dann ins Schwitzen. Zum „Sommer in der Stadt“ hatte das Freizeitzentrum Pößneck einen Tanzworkshop für die ganze Familie aufgelegt, und Hiphop-Meisterin Monique Termer (links) verstand es von der ersten Minute an, die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen vor der Bühne zum Mittanzen zu animieren. Grobe Zählungen ergaben, dass sich während der beiden Teile des Programms immer zwischen 130 bis 150 Mitwirkende und Zuschauer vor dem Rathaus aufhielten. An einem Freitagnachmittag kann man in Pößneck also doch erfolgreiche Veranstaltungen organisieren.