Bisher keine weiteren Corona-Fälle im Saale-Orla-Kreis

Während die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Thüringer am Donnerstag auf zwölf gestiegen ist, meldet das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises, dass bisher keine weiteren Covid-19-Fälle im Landkreis nachgewiesen werden konnten.

„Dem Krisenstab [...] liegen heute früh bisher keine neuen Informationen über weitere Infizierte oder die Anzahl negativ getesteter Personen auf das Corona-Virus vor“, heißt es eingangs in der Mitteilung. Am Dienstag seien Abstriche von mehr als 20 Frauen und Männern aus dem Orlatal entnommen worden, die mit den beiden zuletzt positiv getesteten Personen Kontakt gehabt hatten.

„Die Proben werden derzeit im Thüringer Labor in Bad Langensalza untersucht. Eine Prognose, wann die Ergebnisse vorliegen, konnte in der Sitzung des Krisenstabes nicht genannt werden.“ Bis Donnerstag sei dem Landratsamt im Saale-Orla-Kreis auch noch keine Antwort auf die Frage an das Sozialministerium in Erfurt mitgeteilt worden, ob und mit welchen finanziellen Regelungen im Falle zahlreicher notwendiger Corona-Tests andere Labore genutzt werden dürfen. Auch eine vom Landesverwaltungsamt allen Landkreisen zugesagte Liste mit zur Verfügung stehenden Laboren in Thüringen stehe noch aus.

Zudem gebe es auch keine neue Information vonseiten der Krankenhaus Schleiz GmbH, ob in dieser Klinik eine Quarantäne-Station eingerichtet werden kann oder, wie weit die Vorkehrungen dafür getroffen sind.

Anfragen von Veranstaltern werden abgelehnt

„Beim Bürgertelefon des Landratsamtes sowie im Fachdienst Gesundheit gibt es derzeit zahlreiche Anfragen von Veranstaltern, die um Sondergenehmigungen für Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern ersuchen“, berichtet die Behörde. Solche Sondergenehmigungen für kulturelle Veranstaltungen, Versammlungen, Feierlichkeiten seien praktisch nicht möglich, erklärt der Leiter des Krisenstabes und des Fachdienstes Gesundheit, Torsten Bossert. Beispielsweise für angefragte öffentliche Gemeindeversammlungen zur Vorstellung von Bauprojekten oder Investitionen rät der Krisenstab, andere Varianten der Durchführung der Sitzungen zu wählen oder diese zu verschieben.

Die Telefone der Bürgerhotline im Landratsamt in Schleiz – Telefon: (03663) 488 888 – bleiben in dieser Woche jeweils von 8 bis 18 Uhr weiter geschaltet.