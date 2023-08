Immer schön auf dem Teppich bleiben – auch bei den Schnitzel-Preisen: Von jedem „Schnitzel-Euro“ will der Staat demnächst 19 Cent „mitessen“ – 12 Cent Umsatzsteuer mehr als heute. „Wenn die Preise auf den Speisekarten so rasant nach oben gehen, bleiben entweder viele Gäste weg oder die Gastronomen fangen an, die Löhne bei Köchen und Kellnerinnen zu drücken. Und im schlimmsten Fall: beides“, sagt Jens Löbel von der Gastro-Gewerkschaft NGG Thüringen.