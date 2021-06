Blitz vernichtet uralte Buche in Rehmen

Rehmen. In einen Garten in Rehmen ist ein Blitz eingeschlagen. Dadurch wurde eine 25 Meter hohe Buche komplett zerstört.

In der Gewitternacht zum Montag schlug ein Blitz in einem Garten in Rehmen ein. Der furchteinflößende Knall war auch in Pößneck zu hören. Die Spannung entlud sich in einer wohl 90 Jahre alten und etwa 25 Meter hohen Buche. Gartenbesitzer Norbert Kochale staunte dann nicht schlecht. Die Baumkrone lag neben dem zersplitterten Stamm, Holzstücke waren bis zu 80 Meter weit geflogen.

„Die Hühner sind mit dem Schrecken davon gekommen, machen aber eine Legepause“, kommentierte Kochale scherzhaft. Der Blitzeinschlag soll zudem zahlreiche elektrische Geräte beschädigt haben. Kindern wurde früher mit folgendem Satz das richtige Verhalten bei Gewitter beigebracht: „Eichen sollst du weichen, Fichten such’ mitnichten, Weiden sollst du meiden, aber Buchen sollst du suchen!“ In diesem Fall hätte die alte Weisheit direkt ins Verderben geführt.