Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blutspenden finden im Saale-Orla-Kreis wie geplant statt

Die bisher angesetzten Blutspendetermine im Saale-Orla-Kreis werden nach aktuellem Stand wie geplant durchgeführt. Lediglich in Erfurt sei ein Termin abgesagt worden, wie Markus Baulke, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit des DRK-Blutspendedienst NSTOB, mitteilt.

„In Thüringen wird nach wie vor gespendet, allerdings mit einem leichten Rückgang“, sagt Baulke. Der Rückgang sei aber nicht so schlimm, wie ihn der Blutspendedienst erwartet habe. „Er liegt thüringenweit bei etwa fünf bis sechs Prozent“, heißt es weiter.

Im März gab es bisher nur einen Blutspendetermin im Saale-Orla-Kreis, der ein gutes Licht auf die Region wirft: 35 Spender waren geplant, 37 sind erschienen. Vom 1. Januar bis zum 11. März waren es insgesamt 17 Termine mit 730 Spendern – ein leichter Rückgang: Geplant waren 740 Spender. Im vergangenen Jahr waren es 4.515 Blutspender bei 99 Spendeterminen.

Sorgenvoller Blick in die Zukunft

„Wenn der Rückgang in Thüringen bei zehn bis 20 Prozent liegen würde, dann wäre das schlecht für die Versorgung der Menschen, die darauf angewiesen sind“, so Baulke. Die Reserven würden sich verkleinern, zumal die Haltbarkeit der Konserven begrenzt ist.

Die Blättchen halten sich bis zu vier Tagen, die roten Blutkörperchen zumindest 49 Tage. Noch liegen die Zahlen der Spender aber nicht in einem bedenklichen Bereich. „Aber ein bisschen Sorge um die Zukunft haben wir schon“, sagt Baulke.

Unabhängig von der Anzahl der Spender könnte ein anderes Problem auf den Blutspendedienst zukommen. „Momentan haben wir Bedenken, dass wir nicht in die Blutspendelokale kommen“, sagt Baulke. Die Schließung von Schulen finde beispielsweise statt, damit sich nicht so viele Menschen begegnen. „Aber das macht das Haus nicht automatisch zu einem infektiösen Ort“, sagt er weiter.

Wegen des Kontaktes zu Mitarbeitern des Blutspendedienstes müssen sich Spender nicht sorgen: „Alle Mitarbeiter sind geschult und bei dem kleinsten Anzeichen werden sie getestet“, so Baulke.

Am Montag, 16. März, 15 bis 19 Uhr, findet im Haus der Vereine in Blankenburg eine Blutspende statt, am Dienstag, 17. März, 15.30 bis 19 Uhr, in der Regelschule Remptendorf und am Donnerstag, 19. März, 16 bis 19 Uhr, im Vereinshaus in Triptis.