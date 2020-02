Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bodelwitz appelliert an Vernunft beim künftigen Böllern

Immer wieder flammt die Debatte um das Zünden von Feuerwerk zum Jahreswechsel auf. Das ist auch aktuell ein Thema in Bodelwitz. Wie jetzt durch die am Montagabend stattgefundene Gemeinderatssitzung bekannt geworden ist, hat sich ein Schiedsgericht der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg eines Falls angenommen, der sich jüngst mit Beschädigungen an Eigentum durch Böller in Bodelwitz befasste. Mehrere Gruppen hätten unabhängig voneinander Feuerwerk in der Silvesternacht gezündet, bei dem unter anderem ein Auto und eine Häuserfassade beschädigt worden sei.

„Durch einen lauten Knall ging auch eine Alarmanlage eines Fahrzeugs los“, berichtete Bodelwitz’ Bürgermeisterin Katja Staps aus eigener Erfahrung. „Ich bin traurig darüber, dass sich das so entwickelt hat“, ergänzte sie. Nun beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Thema Feuerwerk und diskutierte über das weitere Vorgehen für den noch fernen nächsten Jahreswechsel. Bereitschaft für die Müllbeseitigung nimmt ab Tendenziell sei zu beobachten, dass von Einzelnen in den vorangegangenen Jahren „verbotene Böller aus dem Ausland“ gezündet werden, an Orten gekracht werde, wo man Eigentum anderer stärker gefährden würde und mehr Überbleibsel aus der Silvesternacht liegen bleibe, so Staps. „Es gibt immer weniger Bereitschaft, den Müll von den Straßen oder den Wegen wegzuräumen“, merkt sie gegenüber den Gemeinderäten an. Dabei regle die Straßenreinigungssatzung, dass jeder für Sauberkeit in seinem Umfeld zu sorgen habe. Man sehe zunächst davon ab, Feuerwerk in Bodelwitz fürs kommende Silvester zu untersagen. – „Wie will man ein Verbot auch durchsetzen?“, merkte ein Bodelwitzer Bürger an. Die Gemeinderäte verständigten sich unterdessen darauf, dass man an die Vernunft appelliere. Längerfristig sollen Vorschläge für geeignete Plätze zum Zünden von Böllern kommuniziert, Tipps zum sicheren Starten der Raketen gegeben und die Bürger daraufhingewiesen werden, dass man für die Entsorgung der Überbleibsel zu sorgen habe.