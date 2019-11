Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bodelwitz feiert Kirmes am ersten Adventswochenende

Die traditionelle Bodelwitzer Kirmes findet am ersten Adventswochenende vom 30. November bis 2. Dezember statt. Veranstaltungsort ist der Gasthof Grüner Baum.

In der Ankündigung der Kirmesgesellschaft Bodelwitz heißt es, am Samstag wird ab 20 Uhr unter musikalischer Begleitung durch die Band Die Asphaltstürmer in den Saal des Hauses eingeladen. Gleichzeitig gehe im beheizten Biergarten-Zelt musikalisch die Post ab. Mit Simple Jam im Zelt und Musik von DJ Böhmie in „Lippi`s Fabrik“ gebe es für alle Generationen genügend Gründe, das Tanzbein zu schwingen.

Am Sonntag steht ab 10 Uhr der traditionelle Frühschoppen auf dem Programm. Hier sorgen laut dem Kirmes-Flyer nicht nur Die Ohnstetter für Unterhaltung, sondern auch eine „Kloßfangmeisterschaft“ und viele andere kleine Späße.

Kirmesbegräbnis mit Musik

Am Montag bildet das Kirmesbegräbnis ab 10 Uhr den Rahmen für einen ansprechenden Ausklang der diesjährigen Bodelwitzer Kirmes mit musikalischer Unterstützung von den Lunics.

Die einladende Familie Lippold, Betreiber des Gasthofs, unterstreicht, dass man gemeinsam mit dem hauseigenen Team an allen Tagen bestens für das leibliche Wohl der Gäste sorgen werde.

Traditionelle Bodelwitzer Kirmes, 30. November bis 2. Dezember 2019, Gertewitzer Str. 1, Bodelwitz