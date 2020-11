Bürgermeisterin Katja Staps am neugestalteten Ablauf des Feuerlöschteichs.

Bodelwitz. Die Gemeinde investierte in die Reaktivierung des Beckens mehr als 25.000 Euro.

Bodelwitz: Löschteich und Hochwasserschutz in Kombination

Die Trockenheit der vergangenen Jahre hinterlässt in unseren Wäldern unübersehbare Schäden. Nicht nur, dass die Bäume reihenweise vertrocknen, auch die Gefahr von Waldbränden ist hoch. Durch das wenige Wasser in der Umgebung ist es gar nicht so leicht, ebendiese Feuer zu löschen.