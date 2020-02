Bodelwitzer erklimmt Sechstausender

Stephan Schleitzer hält die Bodelwitzer Fahne hoch – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der 33-Jährige hat den Aconcagua in den argentinischen Anden in der Provinz Mendoza nahe der chilenischen Grenze bestiegen. Mit 6961 Metern ist dieser der höchste Berg Südamerikas und gleichzeitig die höchste Erhebung außerhalb Asiens und auf der Südhalbkugel.

„Ich schreibe aus dem Basislager Plaza de Mulas des Aconcagua aus Argentinien. Gestern gelang es meiner peruanischen Freundin Dania und mir, den Gipfel nach nur sechs Tagen im Nationalpark ohne Bergführer im Alleingang zu erklimmen und die Bodelwitzer Fahne im Wind wehen zu lassen“, so Stephan Schleitzer vor wenigen Tagen in einer E-Mail an die Redaktion. „Leider nicht zu unterschätzen, so ist nur drei Tage vor unserem Erfolg eine russische Frau durch Steinschlag ums Leben gekommen und beendete somit die bis dato Saison ohne Todesfälle am Berg“, schreibt er weiter.

In den Höhen Argentiniens unterwegs

Stephan Schleitzer ist seit 2017 „Weltenbummler“. Dieses Mal verschlug ihn seine Reise nach Argentinien. Am 11. Februar ging es für ihn mit dem Bus von Mendoza, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im zentralen Westen des Landes, in das etwa 180 Kilometer entfernte Los Penitentes auf 2600 Metern Höhe. Einen Tag später folgte der Eintritt in den Nationalpark und ein acht Kilometer langer Marsch bis ins erste Lager Confluencia, das auf 3400 Metern Höhe liegt. Nach einer medizinischen Untersuchung ging es am Folgetag direkt in das 19 Kilometer entfernte Basislager auf 4400 Metern, bevor ein Ruhetag eingelegt wurde, an dem die kommenden Tage geplant und sich an die Höhe angepasst wurde.

„Am 15. Februar haben wir Ausrüstung und Nahrung in das höher gelegene Lager Nido de Condores auf 5560 Metern transportiert und sind wieder ins Basislager abgestiegen. Wir haben das Lager Plaza Canadá übersprungen, da sich für den 18. Februar ein Schönwetterfenster zeigte, welches wir nutzen wollten. Wissentlich, dass es für uns viel zu früh war, denn normalerweise nimmt man den Gipfel an Tag zwölf oder später in Angriff. Wir kamen allerdings gut mit der Höhe klar, da wir zuvor in Ecuador ein paar Vulkane bestiegen haben, wie den Cotopaxi oder den Chimborazo, an dem wir wetterbedingt bei 6000 Metern aufgeben und den Rückzug antreten mussten“, berichtet Stephan Schleitzer. Es folgte am nächsten Tag der Umzug mit Zelt und der restlichen Ausrüstung in das Lager Nido de Cóndores. „Am 16. Februar war ein Ruhetag, da die Nacht nicht sehr von Schlaf geprägt war. Es wehte ein heftiger Wind und es gab einen leichten Schneesturm, sodass der Umzug in das höhere Camp Berlin unterlassen werden musste“, so der Bodelwitzer.

Aufstieg auf denGipfel geglückt

Schließlich kam der Tag der Tage mit dem Gipfelaufstieg. „Gegen 5.20 Uhr morgens haben wir das Lager verlassen – sehr spät, denn geführte Gruppen starten bereits 2.30 Uhr. Den Gipfel haben gegen 14.50 Uhr erreicht und waren gegen 20 Uhr im Camp Nido zurück“, berichtet Stephan Schleitzer von dem großen Erfolg. Denn immerhin schaffen es wohl nur 30 bis 40 Prozent aller, die versuchen den Gipfel zu erreichen, das auch tatsächlich.

Am nächsten Tag ging es schließlich zurück ins Basislager. „Der Himmel ist klar, solch einen Sternenhimmel habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Die kleinen Zelte leuchten in verschieden Farben – traumhaft!“, findet Stephan Schleitzer. Trotz der Kälte auf den immer noch 4400 Metern Höhe, sei die Stimmung gut, es fühle sich an „wie auf einem Campingplatz unter Freunden“.

„Ich habe wieder Sandalen und kurze Hosen getragen, was bei den meisten auf Unverständnis gestoßen ist, es war immerhin nahe der Null Grad“, so der 33-Jährige, der die sommerliche Kleidung mit den vergleichsweise warmen Temperaturen zu den vorherigen Tagen erklärt. Denn auf dem Gipfel habe das Thermometer minus 28 Grad angezeigt.

Gefeiert wie Helden

Nach den aufregenden Tagen am Berg ließ es Stephan Schleitzer etwas ruhiger angehen mit kleineren Wanderungen auf den Fünftausender in der Umgebung. Nicht fehlen durfte argentinischer Wein und ein ordentliches Steak, wie er in einer weiteren E-Mail an die Redaktion am Montag verrät.

„In dem kleinen Hostel in Penitentes wurden wir wie Helden gefeiert. Normalerweise übernachten alle Expeditionsteilnehmer in einem größeren Hotel, sodass es in dem kleinen Hostel eine Besonderheit ist. Alle Solokletterer, die wir auf dem Weg trafen, hatten leider nicht so viel Glück wie wir und konnten den Gipfel nicht oder noch nicht erklimmen. Lediglich richtige Expeditionen brachten einen Teil ihrer Klienten oben an“, so der Bodelwitzer.