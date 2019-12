Die Kinder trugen beim Lichterfest in Bodelwitz Gedichte und Lieder vor.

Bodelwitzer feiern gemeinsam Lichterfest

Doppeltes Glockengeläut erklingt am späten Samstagnachmittag in Bodelwitz. Während die Kirchenglocke die 17. Stunde des Tages verkündet, ist ein weiteres, etwas helleres Läuten zu vernehmen. Es nähert sich dem Dorfplatz, so dass vor allem die dort gemeinsam mit Eltern und vielen Bürgern versammelten Kinder gespannt verstummen.

Als dann ein tiefes „Ho ho ho“ ertönt, steht fest: Der Weihnachtsmann ist da! Die Ankunft des bärtigen Rotrocks mit seinen Wichtelhelfern und einem Karren voller kleiner Geschenke bildet den Auftakt des Lichterfestes in der Gemeinde. Während sich ein großer Teil der Erwachsenen eher in der Nähe der Glühwein- und Rostbratwurst-Ausgabestelle tummeln, ist es an den Kindern, mit ihren Laternen dem Gabenbringer zu leuchten, oder nacheinander kleine Lieder und Gedichte vorzutragen.

Kleiner Auftritt der Kindergartenkinder

Viele Kinder empfingen zum Lichterfest 2019 in Bodelwitz den Weihnachtsmann. Foto: Martin Schöne

Die Kleinen machen mal mehr, mal weniger selbstbewusst mit. Umstehende Eltern ermutigen sie, nehmen manch verschüchterten Knirps aber auch einmal tröstend in den Arm. Auch die Bürgermeisterin Katja Staps nimmt der Weihnachtsmann in die Pflicht, mit einem Lied zur feierlichen Stimmung beizutragen. Eine Erzieherin aus dem Kindergarten holt sich die Unterstützung der Kleinsten aus der Einrichtung hinzu und gemeinsam liefern sie eine Interpretation von „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ ab.

Der Weihnachtsmann vergisst nicht, für diesen gut vorbereiteten Moment der dörflichen Gemeinschaft der Bürgermeisterin und dem Feuerwehrverein von Bodelwitz zu danken. Die Feuerwehr selbst sorgt mit Warnschildern und an der Straße abgestellten Posten für Sicherheit und weist Autofahrer auf die Veranstaltung im schmuckvoll beleuchteten Ortskern hin.

Bei weihnachtlicher Musik klingt der Abend aus, wobei der Weihnachtsmann die Kinder angesichts des fehlenden Schnees noch auf gewisse Mobilitätsprobleme aufmerksam macht. Normalerweise sei er immerhin mit dem Schlitten unterwegs. In Bodelwitz genügt am Wochenende aber auch ein Karren.