Bodelwitzer Feuerwehr übt erstmals wieder den Ernstfall

Erstmals seit Langem probten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Bodelwitz mit einer Übung den Ernstfall. Mit einer unangekündigten Alarmierung per Sirene und Piepser sind kürzlich die Brandhüter zu dem vorher präparierten Technikgebäude am Gemeindehaus gerufen worden.

„Mit einer Nebelmaschine haben wir Rauch erzeugen lassen“, so der Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Christian Staps. Man habe so ein realistisches Szenario für eine Gefahrensituation geschaffen. Einsatzleiter ist nicht ganz zufrieden Sechs Einsatzkräfte, darunter zwei Frauen, rückten mit Blaulicht und Sirene an. Mit einem Angriffstrupp habe man sich um den verrauchten Raum gekümmert, während sich eine zweite Gruppe in Riegelstellung positioniert habe. „Das soll ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Bereiche verhindern“, erklärt Staps. Der Ortsbrandmeister zeigte sich mit dem Verlauf der Übung zufrieden. Und doch wünscht er sich, dass tagsüber mehr Einsatzkräfte in Bodelwitz verfügbar wären. Außerdem könnte man in Zukunft bei nächtlichen Einsätze für mehr Beleuchtung sorgen. Auf das Brandszenario, welches in üblicher Weise in einem Dorf auffindbar sei, habe man sich theoretisch und praktisch seit einem halben Jahr vorbereitet, so Staps. „Vergleicht man die Einsatzmenge mit der in der Stadt, haben wir mit durchschnittlich acht bis zehn relativ wenig zu tun. Deshalb werden wir ab sofort etwa einmal pro Quartal mit einer solchen Übung für mehr praktisches Training sorgen“, kündigt Staps an. Zusammenarbeit mit Döbritz geplant Natürlich sei der geprobte Löschangriff auch öffentlichkeitswirksam initiiert worden, „wir hoffen, dass sich dadurch noch mehr Interessierte für die Feuerwehr begeistern können“, wirbt er. Wann und wo die nächste Übung stattfinden werde, ist natürlich ein streng gehütetes Geheimnis, aber er könne sich vorstellen, dass es zum Beispiel eine technische Hilfeleistung, beispielsweise bei einem auf dem Dach liegenden Auto, sein könnte. Dabei soll wohl künftig auch die Döbritzer Feuerwehr eine Rolle spielen, denn deren Chef beobachtete die Übung. „Unsere Einsatzfahrzeuge ergänzen sich. Wir wollen enger zusammenarbeiten und deshalb auch gemeinsam proben“, so der Bodelwitzer Ortsbrandmeister.