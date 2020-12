Böller aus Auto auf Radfahrer geworfen - Hakenkreuz-Schmierereien

Hakenkreuze in Bad Lobenstein gesprüht

Am Sonntagmittag stellte eine Polizeistreife auf dem Festplatz Am Geheeg in Bad Lobenstein fest, dass unbekannte Täter einen dort abgestellte Lagercontainer mit zwei Hakenkreuzen (70 x 70 cm und 100 x 100 cm) und weiteren Grafitti mit schwarzer Farbe besprüht wurden. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aus dem Auto mit Böllern auf Radfahrer geworfen

Am Sonntagnachmittag meldete eine Passantin auf dem LoF-Weg zwischen Pößneck und Brandenstein einen weißen Transporter, aus welchem ein bisher Unbekannter Pyrotechnik geworfen haben sollen. Dabei soll auch ein Fahrradfahrer Ziel der Würfe gewesen sein. Personen die sich zur Tatzeit vor Ort befanden bzw. geschädigt wurden werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.