Böller in Flur geschmissen - nach Unfall verletzt

Lauter Knall in Neustadt

Am Dienstag gegen 2.05 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall in Neustadt an der Orla, Leonhard-Frank-Straße 1 aufgeschreckt. Nach kurzen Öffnen der Wohnungstür war der Hausflur leicht verqualmt und es roch eindeutig nach Feuerwerkskörper. Vor Ort wurde von außen durch den Briefkasten die Schließ- und Klingelanlage mit dem Feuerwerkskörper beschädigt. Angaben und Hinweise zu den oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663-4310 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Bei Unfall verletzt

Am Montagnachmittag kam es in Neustadt an der Orla zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem Daimler auf dem Gewerbegebiet von der Triptiser Straße kommend und beachtete an der Kreuzung Zum Mühlenberg/ In der Windschleiche nicht die Vorfahrtsregel. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem 32-jährigen Audi-Fahrer. Dieser wurde durch den Aufprall leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Zudem musste der Audi abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Er muss sich nun jedoch wegen der fahrlässigen Körperverletzung bei dem Verkehrsunfall verantworten.