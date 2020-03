Bohrungen auf dem Neustädter Marktplatz

Schweres Gerät ist dieser Tage vor dem Neustädter Rathaus zu entdecken. Seit Mittwoch führen Mitarbeiter der Firma Brunnenbau Conrad GmbH aus Bad Langensalza auf dem Marktplatz der Orlastadt Bohrungen durch.

Diese waren eigentlich zu einem früheren Zeitpunkt geplant, sollten bereits am Aschermittwoch starten. „Die Bohrungen mussten verschoben werden, weil das Bohrgerät noch an einer anderen Stelle im Einsatz war“, erklärt Neustadts Bauamtsleiterin Andrea Fritz die Verzögerung.

Bohrungen sollen Aufschluss zu Grundwasser geben

Die Bohrung wird durch die Firma Brunnenbau Conrad GmbH aus Bad Langensalza vorgenommen. Foto: Theresa Wahl

Die Maßnahme wird im Rahmen der Neugestaltung des Neustädter Marktplatzes durchgeführt und wurde durch das zuständige Planungsbüro Terra.Nova in Auftrag gegeben.

„Mit der Bohrung soll herausgefunden werden, in welcher Höhe in diesem Bereich der Grundwasserstand anliegt und in welcher Menge Grundwasser gefördert werden kann“, erläutert die Bauamtsleiterin.

Im Zuge der Arbeiten werde beispielsweise geschaut, wie lange der Grundwasserspiegel braucht, um nach dem Abpumpen wieder anzusteigen. Darüber hinaus wird die Beschaffenheit des Grundwassers bewertet sowie ein Schichtenverzeichnis des Bodens erstellt.

Die Untersuchung soll letztlich Aufschluss darüber geben, ob die Möglichkeit besteht, den geplanten Dohlenbrunnen sowie die Wasserrinne auf dem Marktplatz mit Grundwasser zu speisen.

Arbeiten sollen bis Mitte nächster Woche dauern

Davon hänge auch die weitere Planung ab, etwa wie der Brunnen beschaffen sein muss, um diesen in dieser Form bewirtschaften zu können, so Andrea Fritz. Die Ergebnisse der Untersuchung müssen ferner mit der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes in Schleiz abgestimmt werden, welches letztlich darüber entscheidet, ob eine Entnahme des Grundwassers durchgeführt werden darf.

Am Mittwoch hatten sich die Mitarbeiter der Firma Conrad bei den Bohrungen bis in sieben Meter Tiefe vorgearbeitet. „Erwartet wird, dass man in etwa 20 bis 30 Metern Tiefe auf Grundwasser stößt“, sagt Andrea Fritz. Daher rechne man damit, dass die Arbeiten bis Mitte nächster Woche andauern werden.