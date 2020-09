Borkenkäfer bei der Kinderakademie unter die Lupe genommen

Pößneck. Beim neuen Angebot des Freizeitzentrums Pößneck ging es bei einem Projekttag mit den Förstern in den Wald. Im Oktober folgen Physikexperimente.

Wie wirkt sich die Trockenheit auf die Bäume aus, welchen Schaden richtet der Borkenkäfer an, und wie kann man den Wald schützen und erhalten – diesen Fragen und noch vielen weiteren gingen 19 Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis zwölf Jahren am Wochenende auf den Grund. Sie alle waren Teilnehmer eines Waldprojekttages, zu dem das Freizeitzentrum Pößneck am Samstag erstmals im Rahmen der neu ins Leben gerufenen Kinderakademie eingeladen hatte.