Feuerwehrleute waren am frühen Sonntagmorgen in Dreitzsch (Saale-Orla-Kreis) im Einsatz

Brand auf einem Gehöft in Dreitzsch

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brand auf einem Gehöft in Dreitzsch

Glück im Unglück hatten am frühen Sonntagmorgen die Bewohner eines Gehöfts in der Ortsstraße in Dreitzsch. Das bestätigte die Polizeiinspektion Saale-Orla auf Nachfrage.

Als gegen 5 Uhr am Sonntag ein Angehöriger der Familie das Grundstück betreten habe, sei ihm aufgefallen, dass im Eingangsbereich eines Stalls ein Strohballen brenne. Sofort hätten Bewohner des Gehöfts den Brand bekämpft, weil ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus gedroht habe.

Als die von der Rettungsleitstelle Saalfeld alarmierten Feuerwehren aus Dreitzsch und Triptis mit mehreren Fahrzeugen vor Ort waren, sei das Feuer schon gelöscht gewesen. So hätten sich die Kameraden um notwendige Restlöscharbeiten gekümmert und mit einer Wärmebildkamera nach eventuellen Glutnestern geschaut, wie es in einer Veröffentlichung der Freiwilligen Feuerwehr Triptis heißt. Die Freiwillige Feuerwehr Dreitzsch habe sicherheitshalber eine Brandwache gestellt.

Wie die Polizeiinspektion Saale-Orla weiter informierte, seien zwei Personen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Pößnecker Krankenhaus gebracht worden, aber nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen worden.

Tiere, die sich in dem Stall befanden, nämlich vier Schafe und eine Ziege, hätten rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit gebracht werden können.

Den Sachschaden schätzt die Polizeiinspektion Saale-Orla auf wenige hundert Euro.

Routinemäßig sei die Kripo aus Saalfeld eingeschaltet worden. Die Brandursache sei „noch Gegenstand von Ermittlungen“, resümierte die Polizeiinspektion Saale-Orla.