Brand auf Grundstück in Rosendorf

Rosendorf. Ein technischer Defekt war der Grund, weshalb ein Rasentraktor plötzlich Feuer fing. Der Eigentümer erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Am Mittwoch ist es gegen 18 Uhr auf einem Grundstück in Rosendorf zu einem Brand gekommen. Laut Polizei war ein technischer Defekt der Grund, weshalb ein Rasentraktor auf einmal in Flammen stand.

Beim Löschen erlitt der 48-jährige Eigentümer eine leichte Rauchgasvergiftung. Ein stationärer Aufenthalt im Krankenhaus war jedoch nicht nötig. Durch den Vorfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

