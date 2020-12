Die Feuerwehr wurde zum Brand in einer Bäckerei gerufen. Die Flammen hatten ein Fenster und die Decke beschädigt. (Symbolfoto)

Knau Polizei und Feuerwehr mussten zu einem Brand in Knau ausrücken. Die Mitarbeiterin einer Bäckerei hatte Öl auf einem Gasherd erhitzt, ihre Kollegen konnten die Flammen nicht löschen.

Mitarbeiterin erhitzt Öl auf Gasherd: Brand in Bäckerei im Saale-Orla-Kreis

Am Dienstagabend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einer Bäckerei in Knau (Saale-Orla-Kreis) gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, wurden glücklicherweise keine Personen verletzt.

Eine Mitarbeiterin der Bäckerei hatte Öl auf einem mobilen Gasherd erhitzt, das sich dann entzündete. Die Kollegen konnten die Flammen nicht selbst löschen. Die Feuerwehr Knau traf gegen 17.30 Uhr vor Ort ein.

Durch das Feuer entstand Sachschaden an einem Fenster sowie der Decke. Strafbares Handeln der Mitarbeiterin liegt nach gegenwärtigem Ermittlungsstand nicht vor.

